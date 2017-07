[Prise en main] Motorola Moto Z2 Play : une belle fiche technique et de nouveaux Mods convaincants

Motorola va commercialiser son Moto Z2 Play dans quelques jours et nous avons eu la chance de pouvoir le prendre en main avec ses nouveaux Moto Mods lors de sa présentation hier.

L’entreprise qui est à l’origine du premier appel mobile le 3 avril 1973 revient en force avec le Moto Z2 Play. Il débarquera le 20 juillet à 444.99 euros avec une fiche technique séduisante. Une nouvelle génération de Moto Mods arrivera également au cours de l’été.

Motorola Moto Z2 Play : un bon smartphone milieu de gamme accompagné par des Moto Mods particulièrement pratiques

Le Motorola Moto Z2 Play est l’un des téléphones les plus fins du marché avec seulement 5.99 mm d’épaisseur. Il est 15% plus fin que son prédécesseur mais aussi 12% plus léger puisqu’il ne pèse que 145 g. Le design de sa coque en aluminium unibody n’est pas une surprise, le Moto Z2 Play ressemble à tous les autres mobiles signés Motorola. En dehors de ça, il s’agit d’une phablette dotée d’un écran Super AMOLED de 5.5 pouces qui affiche de la Full HD. On retrouve une protection Corning Gorilla Glass.

Le Motorola Moto Z2 Play tourne sous Android 7.1 Nougat et embarque un processeur Octo Core Snapdragon 626 cadencé à 2.2 GHz. Il est épaulé par 4 Go de RAM. S’ajoute 64 Go d’espace de stockage extensible par le biais d’une carte microSD. L’APN photo principal au dos de ce téléphone compte 12 millions de pixels (f/1.7) et dispose d’un autofocus laser pour proposer un bon rendu même dans des conditions de basse luminosité. Il est en mesure de réaliser des vidéos en 4K. À l’avant, le Motorola Moto Z2 Play possède une caméra de 5 millions de pixels.

On se souvient de la très bonne autonomie proposée par le Moto Z Play qui était doté d’une batterie de 3 510 mAh. Celle de son successeur a une capacité de 3 000 mAh pour une autonomie de 30h. La technologie TurboPower vous permettra d’avoir 8h d’autonomie en 15 minutes.

De nouveaux Moto Mods vont être déployés en France dans le courant de l’été. Pour 99.99 euros, vous pourrez vous procurer le module JBL Soundboost 2 qui fait office d’enceinte. Avec la batterie externe Moto Turbo Power Pack à 64.99 euros, vous aurez plusieurs heures d’autonomie supplémentaires.

Pour les gamers, il existe le Moto GamePad à 89.99 euros. La prise en main est rapide, vous transformerez instantanément votre Moto Z2 Play en console portable.

Enfin, vous pourrez recharger sans fil votre téléphone avec le Moto Style Shell qui sera vendu à 44.99 euros.

Si vous précommandez le Motorola Moto Z2 Play entre le 6 et le 20 juillet, vous recevrez en cadeau l’accessoire Moto Mod Hasselblad True Zoom (un Mod qui ajoute un zoom x10).

Le Moto Z2 Play vous intéresse ? Et les nouveaux Mods ? Dites-le nous dans les commentaires !