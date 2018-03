Apple s’engage contre le handicap, à sa manière

Apple souhaite mieux représenter les handicaps présents dans la société. Pour cela, il a présenté une série de nouveaux emojis qui y est dédiée.

Apple fait souvent parler de lui pour la présentation ou la création de ses nouveaux produits high-tech et design à destination des utilisateurs : comme ses iPhone, ses iPad ou encore ses nouveaux écouteurs sans fil. Mais également pour la multitude de emojis qui proposent à ses utilisateurs, et qu’il met régulièrement à jour. Dernièrement, la firme de Cupertino a présenté au Consortium Unicode une nouvelle série de emojis qui est dédiée aux handicaps présents dans la société, mais qui ne sont pas visible dans les émoticones que les utilisateurs se partagent et s’envoient. Ainsi, il vous sera possible de voir apparaître des prothèses auditives, des chiens-guides ou encore des prothèses.

Apple se met du côté du handicap

C’est une belle initiative qui a été prise par Apple. La société souhaite intégrer les handicaps dans ses emojis, au même titre que tous ceux déjà présents sur les iPhones. Ainsi, les personnes souffrant d’une baisse de vision, de surdité ou encore d’autisme, pourront se retrouver dans les emojis proposés par la firme à la Pomme. Pour les mettre en place et qu’ils soient en accord avec la réalité, la firme a travaillé avec le Conseil américain des aveugles, la Fondation Cerebral Palsy ainsi que l’Association nationale pour les sourds.

Lors de la proposition faite au Consortium Unicode, Apple a expliqué son choix et écrit : « Chez Apple, nous croyons que la technologie doit être accessible à tous et offrir une expérience qui répond aux besoins individuels. L’ajout d’emoji emblématiques, et liés aux expériences de vie des utilisateurs, contribue à promouvoir une culture du handicap diversifiée et inclusive. L’emoji est un langage universel et un puissant outil de communication, ainsi qu’une forme d’expression de soi ».

Pensez-vous que ce soit une bonne initiative de la part d’Apple ?