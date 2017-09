ZTE Axon M : un smartphone pliable en préparation ?

C’est Android Authority qui nous livre cette nouvelle, il semble que ZTE soit en pleine préparation d’un smartphone pliable, le ZTE Axon M. On vous en dit plus !

Si vous avez déjà entendu parler des smartphones pliables via Samsung, on ne s’attendait pas forcément à une t-elle nouvelle de la part du constructeur chinois ZTE. Ce dernier pourrait très bien innover dans le domaine et proposer un smartphone pliable de 6.8 pouces ! Ce smartphone pourrait bien être accueilli à bras ouverts sur le marché des smartphones, puisqu’il propose un tout nouveau concept. Il est vrai que chaque année, on voit de nouveaux smartphones avec, plus de puissance, un écran plus grand ou encore plus de fonctionnalité, mais les smartphones pliables ne sont pas encore disponibles. Même si Samsung fait depuis pas mal de temps du teasing sur un tel produit, nous n’avons malheureusement pas pu profiter de l’appareil. Mais ce sera peut-être le cas dans quelque temps.

ZTE Axon M : enfin un smartphone pliable sur le marché .

Le ZTE Axon M serait un appareil muni de deux écrans tactiles Full HD de 6.8 pouces, ce qui offrirait une expérience de navigation sur le smartphone inédite ! Si de nos jours nous n’utilisons plus trop nos ordinateurs portables pour naviguer sur la toile, on peut alors se plaindre de la petite taille des écrans des smartphones. Même si les firmes essayent de toujours proposer un appareil plus grand, cela devient un vrai calvaire lorsqu’il faut le mettre dans la poche ! Parce-que oui, on aime toujours mettre son téléphone à porté de main. C’est pourquoi proposer un smartphone pliable permettrait d’offrir aux utilisateurs une excellente expérience de navigation et peut-être une toute nouvelle manière d’utiliser son smartphone.

En attendant le ZTE Axon M devrait être présenté le 17 octobre lors d’une conférence qui aura lieu à New-York. On espère que ça n’est pas du vent cette fois !

Que pensez-vous d’un smartphone pliable ? Dites-le-nous en commentaire !