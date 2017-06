Le Yotaphone 3 avec son ecran e-paper au dos débarquera en automne

Pour ceux qui en ont jamais entendu parler, le Yotaphone est un smartphone russe qui comporte une particularité qui le diffère des autres. Il dispose de deux écrans, au dos du smartphone se trouve un écran E Ink qui fait penser à une liseuse. Après deux premiers essais étaient tout sauf satisfaisants, voilà que le fabricant est sur le point de lancer un nouveau Yotaphone 3. Après deux modèles à savoir les Yotaphone et Yotaphone 2, un nouveau modèle en collaboration avec le fabricant chinois ZTE devrait débarquer en automne. Il faut dire que les premières éditions n’étaient pas très convaincantes. Notamment le Yotaphone 2 qui coûtait 700 euros à son lancement en 2014, pour des caractéristiques assez moyennes. Yotaphone 3 : le smartphone à double écran arrive l’automne prochain En effet, le smartphone Yotaphone 3, avec son deuxième écran e-paper au dos, sera officiellement commercialisé en l’automne. D’après Engadget, le Yotaphone 3 est serait globalement une version rafraîchie de son prédécesseur. Les caractéristiques de celui-ci restent assez modestes. Le smartphone embarquera un écran principal Full HD AMOLED de 5,5 pouces. Au dos, on retrouvera un écran e-paper 5,2 pouces HD monochrome. Sous le capot, on distingue un processeur SnapDragon 625, boosté par 4 Go de mémoire vive. Pour le stockage, le smartphone disposera d’une capacité de 64 ou 128 Go d’espace de stockage. Pour la partie photo, le Yotaphone 3 sera équipé d’un capteur photo arrière de 12 mégapixels. En façade, on retrouvera plutôt un capteur de 13 mégapixels. En ce qui concerne l’autonomie, le smartphone contiendra une batterie de 3 200 mAh, ainsi qu’un port USB Type-C.

Le Yotaphone 3 devrait faire son apparition au courant du mois d’octobre ou novembre. Il sera disponible à 350 dollars en version 64 Go et 450 dollars pour la version 128 Go.

