Xiaomi Mi Note 3 : une fiche technique prometteuse vient de fuiter

Il y a un autre téléphone chinois que les mobinautes attendent avec impatience : le Xiaomi Mi Note 3. Sa fiche technique vient de fuiter et elle envoie du lourd !

Après un lancement en fanfare du Xiaomi Mi 6, un smartphone aux caractéristiques techniques démentielles, le constructeur chinois va bientôt présenter le Mi Note 3. Il y a quelques jours, un rendu avait fuité mais aujourd’hui, ce serait autour de sa fiche technique. Ce mobile risque de faire de l’ombre aux téléphones haut de gamme sortis cette année.

Xiaomi Mi Note 3 : une configuration qui met l’eau à la bouche

C’est sur GearBest que nous avons pu observer ce qui pourrait être la fiche tecnhique du Xiaomi Mi Note 3. Ce smartphone qui ressemble au Mi Note 2 serait doté d’un écran incurvé QHD (1440 x 2560 pixels) de 5.7 pouces.

Le Mi Note 3 embarquerait le célèbre Qualcomm Snapdragon 835 que l’on retrouve sur une grande partie des flagships orientés haut de gamme actuellement. Le SoC serait épaulé par 6 Go de RAM. GearBest mentionne aussi le fait que l’appareil tourne sous Android 7.1.

Pas d’info au sujet de la caméra frontale mais le Xiaomi Mi Note 3 serait équipé d’un double capteur dorsal de 12 millions de pixels. Ce smartphone disposerait aussi d’un capteur d’empreintes digitales. Il y aurait trois coloris pour le Xiaomi Mi Note 3 : noir, or et argent. D’après une rumeur, il serait lancé en juin. On s’attend à un prix de 700 euros, ce qui lui permettra de rivaliser plus facilement avec le Samsung Galaxy S8 par exemple.

Que pensez-vous de ce téléphone chinois ? Pour vous, quel est le meilleur smartphone haut de gamme du moment ? Le Xiaomi Mi Note 3 sera-t-il un bon concurrent avec ces caractéristiques et ce prix ? Exprimez-vous dans les commentaires !