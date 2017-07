Xiaomi Mi 6 Plus : le constructeur chinois s’apprête à présenter son prochain porte-étendard

En effet, c’est officiel, le prochain porte-étendard du constructeur chinois Xiaomi va être enfin officiellement présenté. À l’occasion d’un tel événement, la marque chinoise a décidé de réaliser une campagne sur ses propres réseaux sociaux officiels. En plus de ça, le compte Weibo a affiché une vidéo de 13 secondes qui présente brièvement le flagship.

Le Xiaomi Mi 6 Plus va être annoncé dans quelques heures. Pour célébrer l’occasion, le constructeur a décidé de fêter l’événement avec une nouveau teaser d’une durée de 13 secondes seulement.

Xiaomi Mi 6 Plus : une vidéo de 13 secondes sur le nouveau flagship du constructeur chinois.

En effet, pendant le petit teaser de 13 secondes de Xiaomi, on ne découvre pas une seule fois le nouveau smartphone chinois. On ne distingue absolument rien. Dans cette vidéo, une questionne est posée aux consommateurs. Qu’est-ce qu’ils aimeraient avoir dans un « smartphone parfait ». Suivi de près par une partie de la fiche technique du produit qui se dévoile

En terme de caractéristiques, le smartphone dispose d’un processeur Snapdragon. Aucun information sur le modèle. Il s’agirait du Snapdragon 835 ou peut d’être d’un Snapdragon 836. Qui sortirait bientôt, au second semestre.

Pour l’espace de stockage, on parle d’un espace de stockage UFS : 2.0 ou 2.1. Ainsi qu’une mémoire vive DDR4 de peut-être 6 Go selon Weibo. En ce qui concerne l’autonomie, le smartphone chinois serait équipé d’une batterie de 4000 mAh compatible Quick Charge. Parlons photo maintenant, on retrouverait un appareil photo de 22 mégapixels étant en mesure de filmer en 4K. Notons également la présence d’un port infrarouge, d’un port USB-C.

Le flagship chinois sera présenté officiellement le 11 juillet à Pékin, en Chine. Il faudra donc attendre quelques heures de plus, pour découvrir ce puissant smartphone.

