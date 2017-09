Windows 10 Mobile : deux smartphones en préparation !

Windows Mobile s’apprête à revenir dans l’univers des smartphones grâce à deux mobiles sous Windows 10 Mobile. Retour sur le système d’exploitation qui était en déclin.

Windows Mobile est arrivé au début des années 2000. Le principe était simple : faire en sorte de mettre le système d’exploitation des ordinateurs vers des mobiles connectés. En 2010, il change de nom pour s’appeler Windows Phone. Depuis, il équipe certain mobiles mais ne connait pas un vrai succès face à des smartphones sous Android ou sous iOS d’Apple. La déclinaison de Windows 10 en version mobile paraissait peu crédible. Pourtant, le voici qui s’apprête à revenir dans l’univers des smartphones avec deux appareils.

Windows 10 Mobile : des smartphones arrivent bientôt !

Wileyfox et TrekStor, deux fabricants de smartphones, ont décidé d’équiper leurs futurs appareils de Windows 10 Mobile.

Tout d’abord, le fabricant Wileyfox s’apprête à lancer le Windows 10 Mobile. Présenté lors de l’IFA à Berlin, c’est un smartphone doté du processeur Qualcomm Snapdragon 210 qui sera potentiellement au prix de 249 euros. Le WinPhone 5.0 de TrekStor sera équipé d’un écran HD de 5 pouces ainsi que du processeur Qualcomm Snapdragon 617. Il sera doté de 3 Go de RAM ainsi que d’un espace de stockage de 16 Go. On parle également d’un prix de 300 euros pour sa commercialisation. Aucune date de sortie n’est annoncée pour ces deux téléphones.

Ces deux smartphones devraient peut-être sortir en début d’année prochaine. C’est donc une surprise de voir deux nouveaux mobiles débarquer avec le système Windows 10 Mobile. Il faut dire que ce système d’exploitation est quasiment abandonné par les développeurs, qui se tournent plutôt vers des mobiles Android et iOS.

Ces deux smartphones ne devraient pas être destinés à un marché grand public, vu leurs caractéristiques assez sommaires. Les grandes entreprises, tels que BMW, devraient fournir ces modèles à leurs employés. Vous ne devriez pas trouver ces deux smartphones en boutique et pourtant, rien n’est moins sûr. D’autres fabricants pourraient suivre le modèle de Wileyfox et TrekStor et sortir des smartphones sous Windows 10 Mobile destinés au grand public.

Que pensez-vous du système Windows 10 Mobile ? Dites-nous tout dans les commentaires !