Vous pouvez désormais précommander le Xperia XZ Premium sur Orange et avoir en cadeau un casque Sony

Le Sony Xperia XZ Premium est enfin disponible en précommande chez Orange et pour toute précommande du téléphone, un casque Sony vous sera offert.

Le Sony Xperia XZ Premium est sur Orange. Vous allez pouvoir le précommander sans plus tarder. Ce smartphone a un look inimitable et opte pour un design rectangulaire particulièrement séduisant. Fin (7.9 mm d’épaisseur) et léger (191 g), il pourra vous suivre dans tous déplacements. En plus, il résiste à l’eau et à la poussière.

Son magnifique écran 4K HDR de 5.5 pouces vous en mettra plein la vue. Vous aurez l’impression d’être devant un téléviseur de dernière génération d’autant plus que la dalle bénéficie de la même technologie que les téléviseurs BRAVIA de la marque japonaise. Sachez que cet écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5.

Le Sony Xperia XZ Premium embarque un Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et 4 Go de RAM. La mémoire interne a une capacité de 64 Go et cette dernière est extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le capteur Motion Eye Exmor RS de 19 millions de pixels, situé à l’arrière, vous permettra de filmer en Ultra HD à 30i/s ou encore en 720p à 960 i/s. La caméra frontale de 13 mégapixels vous servira des selfies splendides.

L’autonomie en communication est de 12h et l’autonomie en veille est de 490h grâce à la batterie Li-Ion de 3230 mAh de ce téléphone Android.

Comme dit précédemment, un casque Sony vous sera offert pour la précommande de votre Xperia XZ Premium. Il s’agit plus précisément d’un casque Bluetooth Sony Hi-Res Audio. Celui-ci a une valeur de 299 euros. L’offre est valable jusqu’au 8 juin 2017 inclus.

Le Sony Xperia XZ Premium est vendu à partir de 149.90 euros en choisissant un forfait avec engagement 24 mois et en renvoyant

ce coupon valable jusqu’au 5 juillet 2017. Le mobile seul est vendu à 799.90. Pour avoir en cadeau l’excellent casque Sony, vous n’avez qu’à cliquer sur le deuxième lien ci-dessous et suivre les instructions.

