Les vidéos du OnePlus 5 montrent que le nouveau flagship charge plus rapidement que le Samsung Galaxy S8

Aujourd’hui, il est clair que le facteur le plus important à propos des batteries de smartphones, c’est l’autonomie. À l’époque personne ne souciait vraiment de la rapidité avec laquelle la batterie allait se charger. Au cours des trois à quatre dernières années, cela a changé à mesure que les fabricants ont commencé à se rendre compte que les temps de chargement étaient devenus un élément très important à prendre en compte. C’est ainsi que certains constructeurs ont commencé à s’y pencher sérieusement. OnePlus n’y fait pas exception, il semblerait même que la capacité de recharge du smartphone de son nouveau OnePlus 5 soit plus rapide que celle du Galaxy S8 de Samsung.

En effet, les constructeurs ont commencé à s’intéresser à la technologie de charge rapide. Notamment Motorola avec son Turbo Charging, Qualcomm et sa technologie QuickCharge intégrée dans ses chipsets Snapdragon, et OnePlus qui dispose de Dash Charge.

OnePlus 5 : une charge plus rapide que le Galaxy S8

Pour montrer à quelle vitesse Dash Charge exécute son travail, OnePlus a décidé de publier quelques vidéos montrant le OnePlus 5 contre le Samsung Galaxy S8. Tout d’abord, nous devons rappeler certains chiffres. Le OnePlus 5 dispose d’une batterie de 3300 mAh par rapport à la batterie de 3000 mAh qui alimente le Galaxy S8. Après 15 minutes de recharge, le OnePlus 5 avait 29 % de sa batterie rechargée comparativement à 20 % pour le Galaxy S8. Après un peu plus d’une demi-heure de recharge, le OnePlus 5 avait un avantage important de 58 % par rapport aux 39 % du modèle phare actuel de Samsung.

La deuxième vidéo nous montre à la fois le OnePlus 5 et le Samsung Galaxy S8 connectés à un chargeur de voiture. Après que la voiture ait roulé pendant une demi-heure, le OnePlus 5 avait 43 % de batterie contre seulement 12% pour le Galaxy S8 . La différence entre la plupart des chargeurs et Dash Charge est que ce dernier augmente les ampères, pas la tension. Cela permet une expérience de charge plus rapide avec moins de chaleur générée.

Que pensez-vous de ces vidéos ? Dites-le nous en commentaire.