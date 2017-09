urBeats 3, les écouteurs d’Apple sont presque passés inaperçus

Apple a présenté un bon nombre de produits durant sa Keynote, les urBeats 3 en faisait partie, mais n’ont pas vraiment été remarqués.

Les écouteurs sont ergonomiques et proposent un confort durable, selon Beats et un câble anti-noeud plat pour éviter de passer trois heures à les démêler. Niveau technique, on trouve un transducteur à alignement axial, ce qui vous permet d’avoir une meilleure qualité d’écoute. Les écouteurs disposent également d’une acoustique à double chambre qui offre un son synchronisé et une tonalité naturelle. Son design revu pour le confort permet d’utiliser les urBeats 3 plus longtemps et d’avoir plus de confort.

urBeats 3 : 99.95 $ pour des écouteurs intra-auriculaires

La firme à la pomme propose une nouvelle version de ses urBeats, urBeats 3 propose un nouveau design et une compatibilité prise jack. Les écouteurs seront proposés au petit prix de 99.95$. Qu’est-ce que c’est 100 euros de plus ou de moins après avoir acheté un iPhone X, fioriture. Les écouteurs urbeats 3 seront disponibles en trois coloris, blanc, noir, bleu et gris.

On comprend bien pourquoi ces écouteurs n’ont pas fait le buzz suite à leur annonce, des écouteurs filaires intra-auriculaire au prix de 100 euros ça ne donne pas vraiment envie. Les seuls avantages que l’on peut trouver sont qu’ils sont également disponibles avec une compatibilité prise jack et qu’ils sont filaires. Encore heureux, certains d’entre nous aiment encore profiter des écouteurs filaires. Il est vrai que les écouteurs restent moins cher que les AirPods sans fils, mais on ne voit finalement pas une réelle évolution du produit qui justifierait le prix.

Que pensez-vous des nouveaux écouteurs Beats de la firme à la pomme ? Dites-le-nous en commentaire !