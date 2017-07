Un smartphone fonctionnant sans batterie pourrait bientôt être mis en vente

Un prototype de smartphone fonctionnant sans batterie a été élaboré et devrait voir le jour dans les années à venir.

Les smartphones sont des produits révolutionnaires qui ont complètement changé notre façon d’utiliser nos téléphones. Cependant, tous ces produits embarquent une batterie et ont donc une autonomie plus ou moins importante. Il est très rare de voir un smartphone tenir plus d’une journée sans tomber à plat. Malgré le fait que les batteries connaissent de nombreuses améliorations et innovations (Quick Charge, rechargement sans fil, etc…), aucun constructeur ne trouve la solution au problème jusqu’à maintenant. Des chercheurs de l’Université de Washington ont semble-t-il réussi à concevoir un smartphone qui fonctionne sans batterie. Une prouesse remarquable qui viendrait mettre fin au casse-tête sans fin des constructeurs et au désarroi des consommateurs.

Un smartphone fonctionnant grâce à la lumière ambiante et aux signaux radio

On en rêve depuis très longtemps et les chercheurs de l’Université de Washington viennent peut-être de réaliser nos souhaits. Le premier smartphone sans batterie a été conçu. Celui-ci fonctionne à l’aide de l’environnement. Il réussit à se maintenir allumé grâce aux signaux radios qui nous entourent et à la lumière ambiante. Une sacrée performance pour ces inventeurs qui ont dû repenser la manière dont on fabrique un mobile pour qu’il récolte l’énergie de son environnement proche, selon leurs dires. À l’heure où vous lisez ces lignes, il ne serait encore qu’au stade de prototype. Par contre, selon les concepteurs, cela ne serait qu’une question de temps avant que ce prototype devienne un produit réel et qu’il ne vienne envahir les magasins de produits high-tech. Quoi qu’il en soit, cette découverte viendra, sans aucun doute, changer radicalement le marché de la téléphonie mobile.

