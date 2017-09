Twitter Lite : du changement pour le réseau social

Le célèbre réseau social Twitter vient de se dévoiler dans un nouveau style à travers une nouvelle application : Twitter Lite.

Twitter est l’un des réseaux sociaux leaders dans l’utilisation faite par les usagers. Il ne se passe pas un jour sans que ce dernier soit au coeur de l’actualité, pour n’importe quelle raison : une mise à jour, un tweet décalé ou encore un buzz important. Mais aujourd’hui, c’est pour un tout autre événement : Twitter Lite, une nouvelle application proposant une version allégée du réseau.

Twitter Lite : qu’a-t-il de plus… ou de moins ?

Twitter est en train de repasser sur l’ensemble de ses fonctionnalités. En effet, après avoir déjà effectué une passe sur son site, elle vient désormais d’annoncer la sortie d’une nouvelle application : Twitter Lite. C’est alors qu’une question se pose : pourquoi ?

Grâce à Twitter Lite, l’espace de mémoire du téléphone lors de son téléchargement prendra beaucoup moins de place que l’application standard. Elle utilisera moins de 3 Mo lors de son installation. Mais sa grande force réside dans une particularité bien précise : il sera possible de naviguer dessus même sur les réseaux 2G et 3G. Ainsi, plus de raisons pour louper les dernières actualités ! Dans le même style, les images et vidéos ne se chargeront pas automatiquement : le mode « économiseur de données » vous donnera la possibilité de visualiser que celles que vous souhaitez voir. Cela évitera des bugs liés au chargement des informations présentes sur votre fil d’actu.

Bien évidemment, certaines fonctionnalités disparaissent aussi… Ainsi, vous pouvez d’ores et déjà oublier l’intégration des GIF, la diffusion de vidéos via Periscope ou encore l’édition de photos.

Pour l’instant, Twitter Lite n’est disponible qu’aux Philippines par le biais du Google Play Store. Il faudra patienter encore un peu pour son déploiement… Mais les plus impatients ont la possibilité de l’installer manuellement en récupérant l’APK sur des sites dédiés.

