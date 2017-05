Le hand spinner s’est imposé comme l’objet tendance du moment. Ce gadget qui fonctionne à la manière d’une toupie sur un seul doigt, fait fureur dans les cours de récréation. Des ruptures de stock ont même été déplorées à plusieurs endroits. Dans une vidéo YouTube, nous avons trouvé un tutoriel qui permet de faire de votre iPhone un Hand Spinner, bien entendu, les enfants ne faites pas ça chez vous.

L’iPhone réserve beaucoup de surprises. Enfin c’est plutôt les youtubeurs qui débordent d’inspiration et d’imagination. Vous connaissez les hand spinner, le nouvel antistress qui cartonne en ce moment. Un youtubeur nommé EverythingApple pro s’est amusé à intégrer ce gadget à un iPhone usagé pour le faire tourner avec ces doigts. Le processus paraît tout simplement impossible lorsqu’on l’imagine. Cependant après 10 minutes de vidéos, l’IPhone qui a été démonté délicatement par ce génie parvient à tourner à la manière d’un Hand Spinner.

Hand spinner : des idées pour les prochains iPhone ?

EverythingApplePro est connu pour réaliser des expériences impossibles. En effet, qui aurait pu penser mêler ces deux produits, même Tim Cook doit lui tirer son chapeau. La vidéo se déroule en plusieurs étapes. À chaque étape, l’expérience devient de plus en plus réelle, pour finir par se réaliser de fort belle manière. De quoi donner des idées au géant Américain pour ces futurs produits. L’iPhone utilisé et bien évidemment inutilisable avant d’être soumis à cette expérience. Le résultat est tout de même bluffant. Jugez par vous-même avec cette vidéo. On déconseille fortement de reproduire cette expérience à moins que vous préférez un gadget à 2,99 euros plutôt qu’un téléphone à plus de 700 euros.

