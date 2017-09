Touchez votre nez pour contrôler votre smartphone grâce à ces lunettes connectées !

Des chercheurs issus de quatre célèbres universités ont réussi à mettre au point des lunettes connectées permettant de contrôler un smartphone à distance en se touchant le nez. ItchyNose est un accessoire qui nous donnera la possibilité de profiter des fonctionnalités de notre téléphone sans nous faire remarquer.

Les smartphones sont devenus des accessoires qui nous sont nécessaires au quotidien. Parfois, il est impossible de ne pas s’en servir même en présence d’autres individus. Un comportement qui n’est pas du tout courtois ! Afin de nous aider à s’éloigner de cette mauvaise habitude, des chercheurs et développeurs issus de quatre universités – l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST), l’Université de Keiō au Japon, celle de St. Andrews en Écosse et la Georgia Tech aux USA – ont mis au point un prototype de lunettes connectées qui nous permet de contrôler un smartphone ou un ordinateur en nous frottant le nez.

Gérez les contenus de votre smartphone sans vous faire remarquer avec les lunettes connectées ItchyNose !

Baptisées ItchyNose, ces lunettes connectées possèdent un design classique. Elles ressemblent à n’importe quelle autre paire. À la différence, elles disposent d’une puce Bluetooth permettant de les apparier avec un smartphone, une tablette ou n’importe quel appareil compatible. Trois capteurs d’électro-oculographie (EOG) sont aussi et programmes et ils se situent au niveau du nez. Grâce à ces derniers, chaque mouvement que l’utilisateur effectue avec son nez permet de créer des signaux électriques qui sont exploités pour pouvoir « contrôler un ordinateur portatif sans attirer l’attention de l’utilisateur en public », comme le précisent les inventeurs. Pour l’heure, trois gestes sont reconnus, parmi lesquels appuyer sur les côtés et frotter en dessous.

Comme il s’agit d’un projet en cours de développement, les premières véritables lunettes de ce type n’arriveront sûrement pas sur le marché pour bientôt…

Que pensez-vous de ces lunettes connectées ?