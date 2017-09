TF1 ne changerait pas de stratégie avec les opérateurs

Le bras de fer qui oppose TF1 aux opérateurs risque de virer à la catastrophe. Pour éviter le pire, la Une tente de calmer le jeu sans pour autant accepter de revenir à sa décision.

TF1 est dans l’impasse. Le conflit qui l’oppose aux opérateurs téléphoniques n’est pas près d’être réglé. Et le fait que la chaîne ait décidé de suspendre son service de rattrapage chez SFR inquiète les autres fournisseurs d’accès internet. En effet, aucun FAI n’est à l’abri de cette décision. De son côté, Gilles Pélisson, le PDG de TF1, semble plus confiant que jamais et a indiqué lors d’une interview accordée au Figaro que des négociations étaient en cours avec les différentes parties concernées. Le dirigeant voudrait effectivement que ces différends soient résolus le plus tôt possible. Il prône ainsi sur la mise à disposition du start-over. En ce qui concerne le Replay, il préconise aux opérateurs d’aller au-delà de 7 jours.

TF1 veut être rémunéré convenablement

« Au moment de renégocier nos accords commerciaux pour plusieurs années, il est crucial pour nous de monétiser la diffusion de programmes. Il est légitime qu’un opérateur qui commercialise un accès Télécom, Internet et télé à 30 euros rémunère les contenus à leur juste valeur », a souligné le PDG de TF1 au cours de cet entretien accordé au Figaro. Il est donc clair que le but de la Une est d’obtenir une juste rémunération de ses programmes diffusés sur les supports utilisés par les opérateurs mobiles. Cela sous-entend aussi que les FAI ne semblent pas disposés à passer à la caisse, alors que pour la chaîne, il s’agit d’une question de moyens pour pouvoir continuer à développer ses contenus. Une histoire à suivre !

Votre avis sur ce sujet nous intéresse. N’hésitez pas à nous le déposer dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire !