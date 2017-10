[TEST] Sony Xperia XZ1 : que vaut le mini Xperia XZ Premium ?

L’IFA 2017 a été l’occasion pour nous de mettre la main sur les Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact et XA1 Plus. Techniquement, ils étaient irréprochables mais nous avons voulu tester plus en profondeur toutes leurs caractéristiques. Le premier à passer sur le billard est le Sony Xperia XZ1.

Sorti ce mois-ci à 699.90 euros, le Xperia XZ1 nous avait séduits lors de l’IFA 2017 avec son format compact et sa fiche technique tonitruante. Ce smartphone haut de gamme est en quelque sorte un mini-Sony Xperia XZ Premium. Soyons clairs dès le départ, le design de l’appareil ne plaira pas à tout le monde donc nous n’allons pas nous étaler dessus.

L’utilisation du Sony Xperia XZ1 est plutôt confortable

Le look « OmniBalance » de la gamme Xperia fait débat. Il n’y a pas d’entre-deux, soit on aime, soit on déteste et la firme japonaise devrait l’abandonner pour passer à du borderless en 2018. Si vous connaissez la famille des Sony Xperia, vous ne serez pas dépaysé.

L’ergonomie est basique mais le XZ1 se prend rapidement en main. Le capteur d’empreintes digitales est particulièrement bien placé. On rappelle les dimensions de l’appareil : 148 x 73 x 7.4 mm. Ce terminal affiche sur la balance un poids de 156 g. Il est donc assez léger et se laisse manier sans trop de difficultés.

Xperia XZ1 : un écran lumineux de très bonne qualité

Le Sony Xperia XZ1 est doté d’un écran LCD Full HD et HDR de 5.2 pouces. Les images diffusées sur cette dalle sont très lumineuses et colorées même si on note parfois quelques teintes bleutées pas vraiment voulues. En somme, le Xperia XZ1 nous propose une qualité d’image très satisfaisante. La réactivité est aussi au rendez-vous.

De puissants haut-parleurs

Sur sa face avant, le Sony Xperia XZ1 compte deux haut-parleurs qui délivrent un son stéréo de qualité. La sortie casque est un peu moins convaincante avec des basses pas assez puissantes mais le résultat reste convenable.

Une fluidité constante

Ce smartphone Sony est doté d’un Snapdragon 835, de 4 Go de mémoire vive et d’un iGPU Adreno 540. Il en a sous le capot et sait gérer sans problème plusieurs tâches en même temps. Rien à redire non plus sur ses performances vidéoludiques. En revanche, il chauffe trop rapidement.

Une partie photo un peu décevante

Quand on sait que de nombreux smartphones ont des capteurs photo Sony, on pense que la firme japonaise va nous proposer un volet photo exceptionnel sur ses terminaux. Sur ce point, nous avons été convaincu par le Sony Xperia XZ Premium mais le Xperia XZ1 est un cran en dessous. Pour rappel, il est pourvu d’un capteur dorsal de 19 Mpx et d’une caméra frontale de 13 Mpx.

Dans de bonnes conditions de luminosités, il offre des rendus très précis mais ça se gâte quand la lumière n’est pas là. Le processeur de traitement d’image a énormément de mal à nous proposer un cliché de qualité.

On retrouve la fonction Super Slow Motion et nous n’avons pas été déçu.

Une autonomie correcte

Le Sony Xperia XZ1 embarque une batterie de 2700 mAh. Dans des conditions normales d’utilisation (vidéos, musiques, Internet), il tient environ 11h. Cela est honnête mais il y a mieux sur le marché.

Conclusion

Le Xperia XZ1 a énormément de qualités. Si l’on met de côté ses faibles performances photographiques dans des conditions de basse luminosité, il a très peu de choses à se reprocher. Malheureusement, ce téléphone ne survole pas la concurrence, il s’adapte à elle.