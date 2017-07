[TEST] Sony Xperia XZ Premium : une configuration technique et photographique spectaculaire

Le Sony Xperia XZ Premium est sorti le 9 juin 2017 au prix de 799 euros. Meilleur Mobile a pu tester pour vous ce smartphone qui mise sur la photo.

Nous avons déjà eu l’occasion de le prendre en main la semaine dernière mais les conditions n’étaient pas top. Nous étions sur une terrasse et le soleil tapait pas mal donc les modèles étaient tous en surchauffe sans compter le manque évident de lisibilité de l’écran dans de telles circonstances. Cette fois, nous avons pu tester le Xperia XZ Premium dans nos locaux.

Un design qui ne change pas et une coque qui laisse des traces

Le Sony Xperia XZ Premium n’innove pas visuellement. On est donc sur un design plutôt rectangulaire avec des bords arrondis et une finition en verre et métal. Malheureusement, les traces de doigts envahissent rapidement la coque. À part ça, il est légèrement plus fin avec 7.9 mm contre 8.1 mm d’épaisseur pour le Xperia XZ de base. En revanche, il est plus lourd avec 191 g contre 161 g. Le Xperia XZ Premium est un peu encombrant d’autant plus que l’écran de 5.5 pouces n’occupe pas une grande partie de la surface de l’appareil.

Certifié IP68, ce mobile est totalement protégé contre les poussières et submersible au-delà de 1 m pendant 30 minutes.

Le premier écran 4K HDR pour smartphone au monde ne nous a pas déçus

Revenons à son écran 4K HDR, le premier au monde. La qualité d’image offerte par cette dalle, dotée de la technologie Triluminos Display, est tout simplement sensationnelle que cela soit au niveau de la luminosité, du contraste ou de la colorimétrie, et ce, pour tous les types de contenus. Sony ne nous a pas déçus sur ce point.

On notera que l’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5.

Un son à couper le souffle

Quand on parle d’un smartphone Sony, on s’attend immédiatement à retrouver tout le savoir-faire du constructeur en matière de son. Là aussi, nous n’avons pas été déçus par le son haute résolution du Xperia XZ Premium. S’il envoie du lourd, c’est grâce à un ensemble de technologies bien pensées et à ses deux haut-parleurs avant avec S-Force Front Surround.

Une configuration technique au top qui assure une fluidité constante

Le Sony Xperia XZ Premium embarque un Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz. Ce SoC est accompagné par 4 Go de RAM. Cette config fait le boulot quand on lance des jeux gourmands ou plusieurs tâches en même temps. L’interface fournie par Android Nougat est agréable à utiliser. La rapidité du flagship nous permet d’accéder au contenu voulu en un temps record. On regrette le fait que l’espace de stockage interne soit limité à 64 Go car de nos jours, on se retrouve vite en manque de mémoire. Heureusement, la mémoire interne peut être étendue jusqu’à 256 Go via une carte microSD.

Une partie photo qui envoie du lourd

C’est l’une des parties les plus intéressantes du Sony Xperia XZ Premium. À l’arrière : le petit bijou de Sony. L’appareil Motion Eye a une résolution de 19 millions de pixels et est en mesure d’enregistrer des vidéos à 960 images par seconde grâce au mode super ralenti. Nous avons été bluffés par cette fonctionnalité qui est particulièrement ludique. On peut passer des heures, voire des journées, à se filmer en train de lancer des feuilles, des stylos ou des plumes. Oui, on s’éclate chez Meilleur Mobile.

Il n’y a pas que ce mode qui est proposé par le capteur dorsal du Sony Xperia XZ Premium. En effet, la fonction de capture intuitive met en mémoire tampon des images avant que vous décidiez d’appuyer sur le bouton de prise. Attendez-vous à des résultats précis en toute circonstance.

À l’avant, le capteur Exmor RS de 13 millions de pixels offre également un rendu précis, lumineux et coloré. Il est capable d’enregistrer des vidéos en 4K. Les selfies et les visioconférences sont d’une qualité remarquable.

Rien ne manque du côté de la connectivité et l’autonomie est satisfaisante

Le Sony Xperia XZ Premium dispose d’un port USB Type-C et d’un port Jack 3.5 mm. Si vous comptez utiliser un casque audio sans fil, sachez que ce téléphone est doté du Bluetooth 5.0. Bien entendu, il prend en charge la 4G+ et le Wi-Fi. Vous pourrez également profiter de la technologie NFC.

La batterie Li-Ion de 3230 mAh est compatible Quick Charge 3.0. Pour une utilisation assez intensive, l’autonomie est environ de 16h.

Conclusion

Le Sony Xperia XZ Premium est un très bon smartphone haut de gamme. Il est efficace dans tous les domaines. Le seul problème reste son design. Il n’y a aucune révolution. De plus, la coque est très sensible aux traces de doigts et le poids est élevé. Rajoutons à cela le fait que l’écran ne couvre pas vraiment une surface importante de la face avant du flagship. Disons que visuellement, le Xperia XZ Premium commence à se faire vieux.