[TEST] Sony WH-1000XM2 : le casque audio parfait ?

Le Sony WH-1000XM2 est un casque circum-auriculaire fermé haut de gamme qui en a sous les oreillettes. Nous avons été particulièrement séduits par la qualité sonore qu’il a pu nous offrir durant ce test.

Accueilli par une housse conçue avec un savoir-faire inégalé, ce casque audio filaire et Bluetooth de Sony est un véritable plaisir pour les yeux mais aussi pour les oreilles. Vendu à 379 euros, il propose une expérience auditive à couper le souffle notamment grâce à une isolation active de bruit terriblement efficace.

Une élégance rare et une utilisation confortable

Le Sony WH-1000XM2 est un modèle d’élégance fabriqué avec des matériaux de qualité. Ça se voit et ça se sent ! Ce casque circum-auriculaire est très confortable grâce à ses oreillettes remboursées qui prendront soin de vos oreilles même après une écoute prolongée. Le constat est identique concernant l’arceau qui est réglable en fonction de la morphologie de votre tête.

On revient aux oreillettes pour vous dire qu’elles sont pliables pour un transport dans les meilleures conditions. Le Sony WH-1000XM2 n’est pas très léger mais il faut peu de temps pour s’adapter. On note toutefois qu’autour du cou, ce casque peut parfois nous gêner même quand l’arceau est déployé au maximum.

Le Sony WH-1000XM2 excelle dans tous les genres de musique !

Trap, rock, jazz, ce casque de la marque japonaise n’a peur de rien et propose toujours un son authentique de très grande qualité. Ses diaphragmes de 40 mm en film polymère à cristaux liquides reproduisent chaque note à merveille et offrent une réponse en fréquence maximale de 40 000 Hz. Les distorsions sont quasiment absentes quand le volume sonore est au max. On ajoute à cela un système à réduction de bruit hyper performant pour vous permettre de n’écouter que votre musique.

Une surface tactile au point

L’oreillette droite dispose d’une zone tactile qui va vous permettre de changer de musique, de la mettre en pause ou encore de régler le volume sans toucher à votre téléphone ou à votre tablette. D’ailleurs, vous pourrez même utiliser la fonction appel mains libres en appuyant deux fois. Pas besoin de multiplier les actions, la commande tactile répond plutôt bien.

Une connectivité pratique et une autonomie plus que satisfaisante

Comme dit plus tôt, le Sony WH-1000XM2 est un casque filaire et Bluetooth, ce qui signifie que vous pourrez l’utiliser avec un câble ou sans fil. C’est pratique si la batterie est à plat mais vous allez avoir le temps avant que ça arrive puisque l’autonomie de ce casque audio est de 30h ! Il ne vous faudra que 10 min de charge pour avoir 70 min d’écoute disponibles. Pour que la batterie soit pleine, vous devrez la recharger pendant 4h via un câble USB.

Conclusion

Le Sony WH-1000XM2 est vraiment bluffant. Nous l’avons testé pendant une semaine et nous l’aurions bien gardé ! Le son délivré par ce casque est immersif grâce à une combinaison de technologies bien pensées. L’écoute reste confortable pendant des heures et l’isolation s’adapte parfaitement à l’environnement.