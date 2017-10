[TEST] Samsung R7 : une enceinte sans fil qui en a sous le capot !

La Samsung R7 WAM 7501 est une enceinte multiroom qui est compatible avec le Bluetooth et le Wi-Fi. Visuellement surprenante, elle offre un son d’une qualité exceptionnelle. Vous la trouverez aux alentours des 400 euros.

La R7 de Samsung propose un son omnidirectionnel puissant qui couvre toute une pièce. La firme sud-coréenne a mis tous son savoir-faire dans la conception de cette enceinte sans fil et ça a été un réel plaisir pour nous de voir ce qu’elle pouvait nous servir.

Samsung R7 : visuellement, on aime ou on n’aime pas

Cette enceinte a un design plutôt original en forme de ballon de rugby. Évidemment, cela ne va pas plaire à tout le monde surtout si vous préférez les looks plus traditionnels. On trouve deux haut-parleurs. En haut de l’appareil, vous trouverez celui réservé aux aigus (2.5 cm de diamètre). Celui dédié aux basses (13 cm de diamètre) prend place dans une fente située sur la partie inférieure de l’enceinte.

Disponible en blanc et en noir, la R7 devrait facilement trouver une place dans l’une de vos pièces peu importe sa décoration.

Samsung R7 : un son puissant qui manque un tout petit peu d’aigus

Nous avons été impressionné par la qualité sonore de cette enceinte sans fil. Le son est parfaitement équilibré dans l’espace grâce à la technologie Ring Radiator. Les graves sont bien là mais nous avons remarqué que les aigus n’étaient pas vraiment bien représentés, c’est l’un des seuls points noirs de la Samsung R7. Le son diffusé est en mono donc si vous voulez de la stéréo, on vous conseille d’acheter un autre exemplaire.

Samsung R7 : une synchronisation rapide et une application facile à utiliser

La synchronisation avec l’enceinte se fait très rapidement en Wi-Fi ou en Bluetooth. L’application Wireless Audio Multiroom gratuite sur iOS et Android est très agréable à utiliser.

Vous pourrez bénéficier des services les plus en vogue comme Spotify ou Deezer mais aussi des musiques stockées sur vos appareils. Vous aurez même la possibilité de mettre une alarme pour être réveillé en musique.

Conclusion

Très facile à configurer, la Samsung R7 est un véritable plaisir pour les oreilles. Elle offre un son spectaculaire dans toutes les directions. On note toutefois un manque d’aigus qui vient parfois noircir l’expérience mais mis à part ça, on a vraiment affaire à une enceinte de qualité.