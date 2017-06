[TEST] LG K8 2017 : un bon smartphone entrée de gamme qui aurait pu mieux faire techniquement

Le LG K8 2017 est arrivé chez Meilleur Mobile ! Disponible aux alentours des 160 euros, ce smartphone peut être une bonne affaire si vous ne comptez pas trop lui en demander.

LG a sorti son G6 en avril 2017 et vient d’annoncer la version + de ce flagship haut de gamme mais cela ne l’empêche pas de s’intéresser au marché de l’entrée de gamme. Comme son nom l’indique, le LG K8 2017 débarque un après le K8 aux côtés des versions 2017 du K4 et du K10.

Un design toujours aussi séduisant

Le LG K8 2017 est plutôt élégant avec une coque aux bords arrondis dont la face arrière est parsemée de stries. L’utilisation est confortable d’autant plus que ce smartphone est plus léger que son prédécesseur (142 g contre 157 g). Il est aussi moins épais (8 mm contre 8.7 mm). Rien à redire là-dessus. Il devrait convaincre tous les consommateurs à la recherche d’un smartphone pas cher qui a du style.

Pas de capteur d’empreintes digitales mais le bouton marche/arrêt se situe sous l’APN dorsal, ce qui est plutôt pratique et original.

Un écran HD de bonne facture

La dalle In-Cell de 5 pouces est en mesure d’afficher des contenus dans une définition de 720 x 1280 pixels (comme sur le K8) pour une résolution de 293 ppp. On peut noter une bonne luminosité, des couleurs assez vives et un contraste convenable. Comme d’habitude, on va dire qu’on aurait préféré voir un écran Full HD mais bon, le LG K8 2017 propose une qualité d’image convaincante. À noter qu’il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3.

Des performances techniques qui ne marquent pas les esprits

Le LG K8 2017 est équipé d’un processeur Quad Core de type Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 qui est cadencé à 1.4 GHz. Celui-ci est accompagné par 1.5 Go de RAM. L’interface est proposée par Android Nougat. Celle-ci est fluide sauf si on lui en demande trop. Le K8 2017 n’est clairement pas polyvalent. On a noté à plusieurs reprises quelques ralentissements qui sont venus gâcher notre expérience. Si la mémoire interne est de 16 Go, la mémoire utilisateur est de 9.2 Go. Heureusement, il est possible d’étendre l’espace de stockage interne avec une carte microSD mais seulement jusqu’à 32 Go.

Des capteurs photo corrects sans plus

À l’arrière, on trouve un APN de 13 millions de pixels (f/2.2) et à l’avant, le LG K8 2017 met à votre disposition une caméra frontale de 5 millions de pixels (f/2.4).

Le capteur dorsal fournit des images détaillées mais sans être spectaculaires. Cependant, les clichés servis par cet appareil sont lumineux et colorés.

Même problème concernant la caméra frontale mais elle compense avec la fonctionnalité Gesture Shot. En fermant votre main, une minuterie de 3 secondes sera déclenchée. Plus besoin d’appuyer sur des boutons !

Une connectivité complète

Le LG K8 2017 embarque la technologie Bluetooth 4.2 qui vous permettra, entre autres, de connecter un casque audio sans fil ou de partager des fichiers avec un appareil compatible. On trouve également une puce NFC. Celle-ci vous donnera la possibilité de régler vos achats en posant ce téléphone sur un terminal de paiement compatible. Pas d’USB-C et de microUSB 3.0 mais un port microUSB 2.0.

Une autonomie appréciable

La version 2017 du LG K8 a une batterie amovible de 2500 mAh. Celle-ci offre une autonomie en communication de 14h et une autonomie en veille de 357h. On se souvient que le premier LG K8 n’allait pas au-delà des 9h en communication.

Conclusion

Pour un entrée de gamme, le LG K8 2017 conviendra aux consommateurs qui ne sont pas exigeants. Ce smartphone présente de très belles finitions et un look qui le distingue de la masse. L’écran propose une qualité d’image satisfaisante même s’il n’affiche pas de la Full HD. La configuration technique est limitée mais le travail est fait quand on lance des applications peu gourmandes. On attendait mieux de la part des APN mais à ce prix, le résultat est tout de même appréciable. Rien à rajouter en ce qui concerne la connectivité si ce n’est la présence d’un microUSB 2.0 qui commence à prendre de l’âge.

En somme, le LG K8 2017 est une assez bonne évolution du K8 même s’il n’innove pas sur des points comme la définition de l’écran.