[TEST] Lenovo Moto G5 et Moto G5 Plus : des smartphones convaincants à un prix abordable

Commercialisés en mars 2017 à 199.99 euros et à 299.99 euros, les Lenovo Moto G5 et Moto G5 Plus sont des téléphones assez complets pour des utilisateurs peu exigeants.

On commence à être habitué au cycle de la gamme G, deux versions chaque année ! Et toujours une plus grande et plus performante que l’autre. Voici donc le Moto G5 et le Moto G5 Plus, deux smartphones qui ont fait leur apparition sur le marché de l’entrée et du milieu de gamme avec des fiches techniques appréciables pour pratiquement toutes les catégories de mobinautes.

Visuellement, pas grand chose de nouveau

La face avant de ces deux smartphones ressemble comme deux gouttes d’eau à celle du G4 et du G4 Plus même si le lecteur d’empreintes digitales a été intégré avec plus de finesse. À l’arrière, on retrouve le logo de Motorola. En revanche, le cadran ovale de l’APN dorsal laisse sa place à un cadran circulaire. C’est à nouveau une coque métallique qui est adoptée par cette génération mais elle n’est pas si solide que ça. Les finitions sont toujours aussi soignées et le design reste séduisant.

Le Lenovo Moto G5 a des dimensions de 144.3 x 73 x 9.5 mm et pèse 145 g. Quant au Lenovo Moto G5 Plus, il a une longueur de 150.2 mm, une largeur de 74 mm et une épaisseur de 7.7 mm (plus grand et plus large oui, mais plus fin). Ce smartphone affiche sur la balance 10 g de plus que le Moto G5. Ils se prennent tous les deux rapidement en main et l’utilisation a été confortable pendant toute la durée du test.

Des écrans de bonne facture

Ces deux smartphones sont dotés d’une dalle d’une définition de 1080 x 1920 pixels. Si le Levono Moto G5 dispose d’un écran de 5 pouces, le Lenovo Moto G5 Plus est équipé d’une dalle de 5.2 pouces donc les amateurs de jeux vidéo ou de films devront plutôt opter pour le Moto G5 Plus. Dans les deux cas, la qualité d’image est satisfaisante mais on déplore des couleurs ternes et un contraste plus faiblard du côté du G5 Plus. Néanmoins, la navigation sur la dalle demeure agréable.

Plus de puissance sous le Lenovo Moto G5 Plus mais des performances convenables pour le Moto G5

Le Lenovo Moto G5 embarque un processeur Octo Core Qualcomm Snapdragon 430 cadencé à 1.4 Ghz et une RAM de 2 ou de 3 Go selon les versions. Si vous ne comptez pas lancer des jeux vidéo trop gourmands ou plusieurs applications simultanément, ce mobile Android vous conviendra. Vous profiterez de la même surcouche que celle se trouvant sur les Google Pixel et tourne sous Android Nougat. L’interface est simple mais efficace, vous accéderez facilement à ce que vous recherchez. La mémoire interne est de 16 ou de 32 Go et extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le Lenovo Moto G5 Plus abrite, quant à lui, un SoC Octo Core Qualcomm Snapdragon 625 tournant à 2 GHz. Là encore, il existe plusieurs modèles (2/4 Go de RAM avec 32/64 Go de ROM ; 3 Go de RAM avec 32 Go de ROM). La configuration de ce téléphone Lenovo est largement plus impressionnante que celle du Moto G5 et vous fera profiter d’une expérience plus convaincante dans tous les domaines.

Des appareils photo à revoir

Sur le G5, on trouve un APN dorsal de 13 Mpx et une caméra frontale de 5 Mpx. Le G5 Plus opte pour un capteur photo principal de 12 mégapixels et un APN à l’avant de 5 Mpx. Niveau photos, ces deux smartphones n’impressionnent pas surtout dans des conditions de basse luminosité même si on peut noter des performances respectables chez le Moto G5 puisque celui-ci est vendu à moins de 200 euros. La qualité des vidéos servies par les Lenovo Moto G5 et G5 Plus est appréciable sans pour autant être extraordinaire.

Une autonomie honorable

Le Lenovo Moto G5 est pourvu d’une batterie Li-Ion de 2800 mAh contre 3000 mAh pour celle du Lenovo Moto G5 Plus. Les deux sont amovibles. Le premier peut tenir une journée et le second est capable d’atteindre deux jours.

Conclusion

À ce prix, les nouveaux venus de la famille G sont dans l’ensemble de bons smartphones mais ils n’impressionnent pas vraiment. Ils proposent tous les deux une qualité d’image relativement correcte, une interface fluide et des performances assez séduisantes. En fait, le Lenovo Moto G5 est idéal pour un utilisateur qui compte lancer des applications peu gourmandes, naviguer sur le web, regarder des photos et des vidéos. Le Lenovo Moto G5 Plus est réservé aux mobinautes qui comptent également jouer aux derniers jeux vidéo présents sur le Google Play Store.