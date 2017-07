Le HTC U11 est arrivé dans nos rayons le 1er juin au prix de 759 euros. Ce smartphone présente des caractéristiques que l’on commence à voir de plus en plus chez les téléphones haut de gamme mais il se démarque avec sa fonction « Squeeze ».

Le 9 mai dernier, le U11 de HTC était dans nos mains dans le cadre d’une présentation à Paris. Cette fois, nous l’avons testé plus en profondeur. Il se presse littéralement comme un citron. Cette fonctionnalité plutôt ludique et pratique lui permet de sortir du lot puisqu’il propose une fiche technique qui a tendance à devenir une norme chez les appareils tournés vers le haut de gamme. Cependant, le HTC U11 n’a pas qu’un seul atout.

Une coque réfléchissante qui en met plein la vue mais qui immortalise les traces de doigts

Pendant la prise en main du HTC U11, on avait été bluffés par sa coque réfléchissante et c’est toujours le cas. Ce téléphone changera constamment de couleur en fonction de ce qui va se réfléchir sur lui. Malheureusement, il y a un gros inconvénient : les traces de doigts. C’est bien dommage quand on est face à de si belles finitions !

En dehors de ça, on ne sent pas trop les 169 grammes du dernier bébé de HTC. De plus, ce téléphone étanche (certifié IP67) est plutôt fin puisque son épaisseur est de seulement 7.9 mm. L’utilisation reste confortable même après plusieurs heures de saisie de texte ou de jeux vidéo.

Une qualité d’image sensationnelle mais un ratio taille-écran décevant

Bon, on a connu bien pire avec le Sony Xperia XZ Premium mais tout de même ! La dalle LCD de 5.5 pouces du HTC U11 aurait pu occuper une plus grande partie de la face avant. Néanmoins, l’écran se rattrape avec une définition de 1440 x 2560 pixels et une résolution de 534 ppp. Les couleurs sont vives, les noirs sont profonds et les détails foisonnent !

Des haut-parleurs qui assurent

Les haut-parleurs BoomSound Hi-Fi du HTC U11 envoient du lourd. On a tendance à ne pas entendre les basses sur la plupart des téléphones même haut de gamme. Ici, elles sont bien présentes. Médiums et aigus sont aussi convaincants. Le tout s’accorde parfaitement bien.

Les écouteurs HTC USonic sont fournis avec le HTC U11 et là aussi, la qualité est au rendez-vous. Il n’y a pas de port Jack 3.5 mm sur ce téléphone mais les USonic peuvent être connectés via USB-C. Ils intègrent la suppression active du bruit, ce qui permet de vivre une expérience encore plus immersive.

Une interface intuitive en toute circonstance

On s’en doutait, le HTC U11 n’allait pas non plus nous décevoir sur ce point. On retrouve le fameux Qualcomm Snapdragon 835 qui est cadencé à 2.45 GHz et épaulé par 4 Go de RAM. Même avec plusieurs applications gourmandes en arrière-plan, le U11 ne s’est pas dégonflé et a continué de nous faire vivre une expérience fluide.

L’espace de stockage interne a une capacité de 64 Go. Pour ceux qui n’en ont pas assez, sachez que la mémoire est extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD.

« Squeeze » : une bonne idée de HTC

Pour se démarquer des autres smartphones sortis cette année, le HTC U11 se presse comme un citron. Cette alternative au tactile se nomme Edge Sense. Vous pouvez exercer une pression légère ou forte sur les bordures. En faisant cela, vous accéderez à la recherche vocale, à une application ou encore à la caméra frontale. Vous devez au préalable calibrer la sensibilité depuis les paramètres puis choisir la fonctionnalité qui va se lancer après une pression courte ou prolongée. Plus besoin de naviguer dans l’interface, c’est plutôt pratique et ça fonctionne sous l’eau ainsi qu’avec des gants.

L’APN dorsal mérite sa note sur DxOMark

La partie photo du HTC U11 nous a également impressionnés. Pour rappel, le HTC U11 dispose d’un capteur dorsal de 12 millions de pixels. Il a obtenu la note de 90 sur DxOMark et il la mérite puisque les rendus sont spectaculaires. On peut compter sur son système de stabilisation optique et électronique multi-axes ainsi que sur son autofocus ultra-rapide pour avoir sous les yeux des images nettes en toute circonstance. La caméra frontale de 16 millions de pixels sert également des clichés de toute beauté.

Une connectivité au point malgré l’absence d’un port Jack 3.5 mm

Certains vont s’insurger contre l’absence d’un port Jack 3.5 mm mais HTC a pensé à tout en incluant dans la boîte un adaptateur USB-C vers port Jack 3.5 mm.

Pour le reste, le HTC U11 est assez complet avec un port USB Type-C, une puce NFC et le Bluetooth 4.2. S’ajoute à cela la prise en charge de la 4G+ et du Wi-Fi.

Une autonomie satisfaisante

On termine ce test par l’autonomie du HTC U11 et celle-ci n’est pas décevante. En effet, la batterie Li-Ion de 3000 mAh de ce smartphone Android l’alimente pendant 24h30 en communication et 336h en veille. À noter que la batterie est compatible Quick Charge 3.0.

Conclusion

Le HTC U11 affiche de très bonnes performances dans tous les domaines. Il se distingue des autres mobiles avec sa fonction Edge Sense que l’on a testée avec plaisir. C’est un modèle de praticité mais on aurait aimé voir un écran qui occupe une plus grande partie de la face avant ainsi qu’une coque qui ne retient pas les traces de doigts. Ce sont les seuls points négatifs de ce téléphone.