[TEST] BeatsX, des écouteurs sans fil pratiques qui délivrent un son satisfaisant

Les BeatsX sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui ont été lancés en février dernier par le célèbre spécialiste du son également connu pour ses casques et ses enceintes. Malgré une apparence assez ordinaire, ces écouteurs diffusent un son convaincant dans toutes les conditions.

Les BeatsX sont livrés dans une boîte plutôt charmante. Celle-ci contient également des embouts plus ou moins grands en fonction de la morphologie de vos oreilles. Pour toujours plus de confort et de stabilité, vous pourrez rajouter sur ces écouteurs des arceaux tour d’oreille. Vous les retrouverez aussi dans le packaging des BeatsX. Sont également fournis : un câble Lightning vers USB-A, un étui de transport de poche, un autocollant avec le logo de la marque ainsi qu’une carte-cadeau Apple Music d’une durée de trois mois. Ces écouteurs sont vendus à 149.95 euros sur le site du fabricant.

Un design sobre qui s’accorde avec toutes les tenues et un confort d’utilisation optimal

Les BeatsX sont disponibles en quatre coloris : noir, blanc, bleu et gris. Nous avons testé la version noire. Ces écouteurs ont la forme d’un stéthoscope et s’adaptent à toutes les tenues sans aucun problème. Ne vous attendez pas à un style révolutionnaire puisque la sobriété est le maître-mot de ces écouteurs Bluetooth. Sous le col d’une chemise, sur un T-shirt, il passe partout. Il dispose d’un câble Flex-Form, ce qui signifie que l’expérience sera confortable même après plusieurs heures d’écoute. De plus, vous aurez à votre disposition quatre paires d’embouts de quatre tailles différentes sans oublier les tours d’oreille amovibles. Vous n’aurez à aucun moment mal aux oreilles. On vous l’assure, les BeatsX ne les quitteront jamais. Vous pourrez les ranger dans l’étui de transport de poche inclus. Ne vous inquiétez pas, vous ne les retrouverez pas emmêlés puisque l’arrière de chaque écouteur est aimanté.

Un son de qualité avec une isolation phonique au top

Pour tester la qualité sonore des BeatsX, nous avons écouté plusieurs styles de musique (rap, jazz, metal, etc…). Le résultat est convenable. Certes, les basses sont généralement plus intenses avec un casque mais les BeatsX en ont sous le capot. Même remarque concernant les médiums. Il faut aussi noter que ces écouteurs Bluetooth vous feront profiter d’une très bonne isolation phonique. Dans des endroits peu bruyants, nous n’avons entendu que notre musique. Il n’y a pratiquement que des bons points côté son.

Une synchronisation rapide, un microphone convaincant, des commandes faciles à utiliser et une autonomie appréciable

Il ne nous a fallu qu’une seule seconde pour synchroniser les BeatsX avec un smartphone. Une fois que vous avez sorti les écouteurs de leur boîte, ils sont immédiatement fonctionnels, il vous suffit juste de passer par le Bluetooth. Sachez que les BeatsX sont également compatibles avec d’autres appareils connectés à un compte iCloud.

Le micro de ces écouteurs sans fil vous permet de répondre à vos appels. En sortie la voix est parfaitement audible. Quant aux commandes, elles sont simples à utiliser. Vous n’aurez aucun mal à changer le volume ou à mettre une musique en pause sans avoir à toucher votre smartphone.

Les BeatsX ont une autonomie de 8h, ce qui est amplement suffisant pour écouter des tonnes de morceaux. Pour les recharger, vous devrez utiliser le câble Lightning vers USB-A. Après 5 min de charge, vous aurez une autonomie de 2h. Il vous faudra 45 min pour recharger totalement ces appareils.

Conclusion

Pratiques, confortables et séduisants, les BeatsX vous donneront envie d’écouter de la musique tout le temps. Et la qualité sonore proposée va vous en mettre plein les oreilles même si nous restons sur notre faim face à des basses faiblardes. L’isolation parfaite vient compenser ce défaut. Les BeatsX sont globalement de très bons écouteurs qui valent leur prix.