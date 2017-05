Tecla, l’appareil qui permet aux handicapés moteurs et aux amputés de se servir de leur smartphone

Avec Tecla, le handicap moteur ou l’amputation d’une main ne constitue plus un frein à l’utilisation d’un smartphone. Il est certain que cet appareil rendra service à plusieurs milliers de personnes dans le monde.

Tecla se présente quelque part comme la réponse à une question qui est trop souvent occultée dans la société : comment faire en sorte que les handicapés moteurs et les amputés puissent vivre le plus normalement possible ? On réfléchit aussi assez peu sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite à l’espace public. En tout cas, l’entreprise canadienne Komodo OpenLab a chargé son équipe de se pencher sur la question. Ainsi est né le projet qui consiste à faire en sorte que les personnes atteintes de handicaps moteurs ou qui ont perdu l’usage de leurs mains puissent avoir un confort de vie au quotidien. C’est dans ce sens que le Tecla a été développé. Pour mémoire, Mauricio Meza travaillé pendant une dizaine d’années à l’Institut de rééducation de Toronto. Au cours de cette période où il côtoyait des personnes blessées ou handicapées, il était directement confronté au fossé qui les sépare des personnes « normales ». C’est donc avec l’aide de Jorge Silva qu’il monte une entreprise principalement axée sur la conception d’un appareil censé aider les personnes dont les fonctions supérieures du corps sont limitées.

Tecla et l’accès des personnes handicapées aux technologies

Le Tecla est en quelque sorte l’aboutissement d’un projet qui a muri depuis quelques années. C’est en fait le troisième appareil adapté aux handicapés conçu par l’entreprise Komodo OpenLab. Il s’agit d’une version open, ce qui n’était pas le cas des deux premières versions. Le tout premier appareil adapté fabriqué par la société en 2012 fonctionne sous Android. Ensuite, Komodo OpenLab déploie la version sous iOS, plus ouverte. En tout cas, le Tecla permet à l’utilisateur de contrôler l’écran par les mouvements des yeux, de faire usage des commandes du fauteuil roulant, de souffler dans un tube, etc…

