Stéphane Richard d’Orange tiendrait SFR pour responsable du retard sur la fibre

En terme de déploiement de la fibre, on mettrait surement Orange en première position. En effet, l’opérateur compte 7,4 millions de foyers raccordables à son actif. Il a pour objectif de fournir la fibre à 20 millions de foyers d’ici 2022. Le tout pour un investissement d’un milliard d’euros par an. Cependant, l’opérateur avait prévu une stratégie de déploiement plus rapide. La firme accuse donc l’opérateur SFR comme étant responsable de ce retard.

SFR serait responsable du retard sur la fibre selon Stéphane Richard

Orange souhaiterait accélérer le déploiement de la fibre dans les zones rurales. Stéphane Richard, son PDG, a déclaré lors d’un interview que si le retard accusé sur le déploiement de la fibre était à cause de SFR. Les opérateurs en question avaient fait un accord en 2011. Un accord qui stipulait répartition géographique de 80 % pour Orange et 20% pour SFR sur le terrain de la fibre. « SFR, qui a changé d’actionnaire entre-temps, n’a pas respecté ses engagements initiaux et veut maintenant une part plus importante. » A-t-il ajouté.

Orange souhaite donc négocier avec SFR afin de trouver une solution qui conviendra à tout le monde. « En tenant compte des investissements engagés par Orange depuis six ans”. Le PDG d’Orange est également revenu la possibilité de rapprochement avec Canal+ pour obtenir les droits du football. Il a déclaré que ce type de rapprochement était exclu pour le moment

Que pensez-vous de ce retard dont par Stéphane Richard ? Dites-le nous en commentaire.