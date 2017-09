La station de charge des iPhone 8, 8 Plus et X vient d’être lancée par Mophie

Suite à la révélation de la charge sans fil des prochains iPhone 8, 8 Plus et X de la firme on nous annonce que Mophie lancera bientôt une station de charge !

Apple a dévoilé hier les tout nouveaux iPhone, capables de se recharger sans fil, ce sera donc Mophie qui se chargera de fabriquer les stations de chargement pour la firme de Cupertino. Mophie est le leader du marché des coques-batteries aux Etats-Unis. C’est donc sans surprise que la firme lance dès le 20 septembre, la station de charge Mophie. Cette dernière sera commercialisée sur Apple.com et dans les Apple Store du monde entier.

Une station compacte pour recharger votre iPhone 8

La station permet de recharger les derniers smartphones de la firme à la pomme sans avoir besoin de les brancher. Le smartphone commencera à se charger dès qu’il entrera en contacte avec la station. La recharge sans fil s’avéra très pratique pour les utilisateurs d’iPhone. Plus besoin de cinquante adaptateurs, vous allez pouvoir écouter votre musique tout en rechargeant votre smartphone ! « Par son écosystème de solutions de charge sans fil, mophie démontre sa volonté de simplifier autant que faire se peut le chargement, explique Chris Ahern, président de mophie. Dès sa prise en main, la station mophie garantit une expérience optimale aux propriétaires des iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X. « .

Pour ce qui est du design, la station est en caoutchouc antidérapant donc pas d’inquiétude, votre smartphone ne glissera pas vers une fissure certaine. De plus, sa forme moulée par double injection permet de positionner le smartphone correctement pour une charge ultrarapide ! La station sera disponible dès le 20 septembre au prix de 56.95 $. Un coût qu’il faudra prendre en compte en plus de celui du prix de l’iPhone 8, 8 Plus ou X.

Pensez-vous vous procurer cette station de charge sans fil pour iPhone 8 ? Donnez-nous votre avis en commentaire !