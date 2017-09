La sortie de l’iPhone X fera le bonheur de Samsung

On s’attend à ce que l’iPhone X soit un appareil populaire auprès des utilisateurs, sa popularité serait alors une bonne nouvelle pour Samsung, qui produit les écrans du smartphone.

L’iPhone X est un appareil borderless qui intègre un écran OLED, plus de LCD pour Apple. Ce qui veut dire que la firme à la pomme est obligée de s’approvisionner chez Samsung et LG. Samsung n’a donc pas de soucis à se faire si l’iPhone X devient le chouchou du peuple puisque la firme en tirera un beau bénéfice.

Un iPhone X qui rend tout le monde heureux

Puisque Apple a décidé d’équiper son iPhone X d’un écran tactile Retina OLED, la firme est obligée de se fournir chez son concurrent direct, Samsung. Ces derniers s’en frottent déjà les mains et on a une explication sur le prix aussi élevé du smartphone. La firme coréenne dicte les prix des écrans et propose ces derniers à 120$ l’unité, ce qui explique un prix de vente de 1159 euros pour l’iPhone X.

Samsung est en bonne voie pour faire de beaux bénéfices dans les mois à venir. Déjà utilisés sur plusieurs smartphones haut de gamme, les écrans de la firme sont plus minces, plus flexibles et surtout, résistant, ce qui permet à la marque de s’associer avec la plupart des grandes marques de smartphones. Apple cherche tout de même une alternative et se tourne également vers LG pour ces écrans. Mais ces derniers ne sont pas encore en mesure de fournir assez de produits pour la firme. Apple devra donc continuer sa collaboration avec Samsung un bon moment !

