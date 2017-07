[BON PLAN] Le Sony Xperia Z5 est à 348.89 € à la Fnac Marketplace

À l’occasion des soldes, Meilleur mobile vous propose de découvrir le Sony Xperia Z5. Il est actuellement en promotion au prix de 348.89 euros avec la livraison gratuite. Saisissez cette opportunité avant qu’il ne soit trop tard !

Le Sony Xperia Z5 est un smartphone Android complet à la fois puisant et design. Issu de la gamme Xperia de la marque Sony, le flagship possède de finitions soignées. Il dispose d’une dalle lumineuse LCD de 5.2 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Une résolution montée sur 424 pixels par pouce.

Le flagship se trouve également équipé d’un processeur puissant Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 à 8 cœurs, cadencé à 2 Ghz de fréquence. Le tout boosté par une mémoire vive de 3 Go pour faire tourner à plein régime vos applications les plus gourmandes. Le Sony Xperia Z5 est doté de la certification IP68, ce qui le rend donc résistant à l’eau et à la poussière.

L’appareil contient une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 256 Go avec une carte Micro SD. En terme d’autonomie, le téléphone est pourvu d’une batterie Li-Ion de 2900 mAh offrant 17 h d’autonomie en parole. Une excellente capacité d’autonomie pour pouvoir tenir facilement une journée d’utilisation régulière.

Si vous êtes entre autres, amateur de photo alors ce Smartphone est fait pour vous. Car il embarque un capteur arrière de 23 mégapixels afin de réaliser d’excellentes photos, et cela, même en faible luminosité et d’un capteur avant de 5 mégapixels pour de merveilleux selfies ou encore profiter des applications en vogue telles que Snapchat ou Periscope.

Le Sony Xperia Z5 au meilleur prix chez Fnac Marketplace

Le téléphone dispose de caractéristiques séduisantes. Le smartphone est actuellement disponible au prix de 348.89 €.

