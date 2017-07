[SOLDES] Opération Sunny Party : la LENOVO TAB 3 10 PLUS est à seulement 159.99 € sur Grosbill

Vous cherchez à acquérir une tablette tactile qui répondra parfaitement à vous besoins ? À l’occasion des soldes, nous vous proposons de découvrir la tablette LENOVO TAB 3 10 Plus qui est actuellement à seulement 159.99 € au lieu de 179.90 € sur Grosbill. En plus cette semaine le site marchand a lancé sa nouvelle opération Sunny Party : jeu concours, panier remboursé jusqu’au 16 juillet inclus.

La LENOVO TAB 3 10 Plus permet de travailler de manière productive et sécurisée, ce qui en fait un choix judicieux pour les professionnels. Ses fonctionnalités pensées pour l’entreprise vous aideront à travailler efficacement.

Ses dimensions sont de 247 x 171 x 8.9 mm et son poids est de 509 g. Elle embarque un écran IPS de 10.1 pouces qui vous en mettra plein la vue en affichant des images dans une définition de 1920 x 1200 pixels en une qualité Full HD.

La LENOVO TAB 3 10 Plus vous permettra d’être à l’affût de toutes les nouvelles publications de vos amis sur les réseaux sociaux car elle prend en charge le Wi-Fi.

La tablette contient également un processeur Meditak à 4 cœurs cadencés à 1.3 GHz de fréquence. Le tout boosté par 2 Go de mémoire vive. La LENOVO TAB 3 10 Plus fera preuve d’une polyvalence sans faille. En ce qui concerne la mémoire interne, vous disposerez de 16 Go de stockage. La mémoire pourra être étendue jusqu’à 64 Go avec une carte microSD. Vous réussirez tous vos clichés avec l’APN dorsal de 8 mégapixels. En façade, vous profiterez d’une caméra de 5 mégapixels destinée aux selfies.

Cette tablette Windows a une autonomie de 17 h lorsqu’elle est utilisée sans interruption. Elle est dotée d’une batterie de 7000 mAh, il sera donc facile de tenir une journée entière avec celle-ci.

La LENOVO TAB 3 10 Plus est au meilleur prix chez GrosBill

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous tomberez sur l’offre de GrosBill. La LENOVO TAB 3 10 Plus y est vendue à seulement 159.99 € au lieu de 179.90 €. La livraison est gratuite donc pour plus de confort, n’hésitez pas à vous faire livrer cette tablette tactile chez vous. De plus avec l’opération Sunny Party vous aurez droit à des jeu concours, paniers remboursés jusqu’au 16 juillet inclus.

