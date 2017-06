[SOLDES] Le Honor 8 Premium 64 Go Double SIM Or à 419 € sur Grosbill

Si vous souhaitez faire une bonne affaire durant ces soldes, Meilleur mobile a l’offre qu’il vous faut. Le Honor 8 Premium 64 Go Double SIM Or est actuellement disponible en promotion à 419 € au lieu de 449 € sur le site marchand Grosbill.

En effet, le Honor 8 Premium est un smartphone haut de gamme au très bon rapport qualité-prix. Commençons par un écran IPS Full HD LTPS de 5.2 pouces avec une qualité d’affichage en 1 920 x 1080 pixels. Il embarque un processeur HiSilicon Kirin 950 à 8 cœurs avec une fréquence de 2.3 Ghz et boosté d’une mémoire vive de 3 Go afin d’être capable de pouvoir lancer sans problèmes vos applications préférées, même les plus gourmandes.

Niveau autonomie, le Honor 8 Premium dispose d’une batterie de 3 000 mAh très solide, ainsi, il vous offre le nécessaire pour profiter de ses caractéristiques séduisantes tout au long de la journée. Il inclut également une mémoire interne de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go via une simple carte micro SD.

Côté photo, le Honor 8 Premium est équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels permettant de réaliser de beaux clichés même en faible luminosité et d’un capteur frontal de 8 mégapixels pour les amateurs de selfies ou encore les désireux de visioconférences tout simplement.

Le Honor 8 Premium 64 Go Double SIM Or au meilleur prix sur Grosbill

Si vous avez été convaincu par ces caractéristiques et que vous souhaitiez changer de smartphone, alors n’hésitez plus ! Rendez-vous sur le site Grosbill sur lequel Le Honor 8 Premium Or est actuellement disponible en promotion au prix de 419 €. Le prix passe à 419 € au lieu de 449 €, donc saisissez cette occasion !

Afin de profiter de cette offre cliquez sur ce lien.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.