Snapchat a racheté une application française pour 300 millions de dollars

Zenly, une application créée par deux jeunes entrepreneurs français, a été rachetée par le géant américain Snapchat. On parle d’une somme avoisinant les 300 millions de dollars.

Zenly est une application très utile qui permet de savoir ce que font vos amis en temps réel, et cela quelles que soient leurs positions géographiques. Son site très attractif donne des détails sur son utilisation. Vous pouvez par exemple être présent avec vos amis sans être là physiquement. À l’origine, l’application était destinée à localiser un proche en cas de problème. Zenly donne donc d’autres options très bien pensées comme la possibilité de commander une voiture pour aller rejoindre l’ami géolocalisé. Cette application a donc tapé dans l’œil de l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment.

Les deux entrepreneurs ont donc vendu les droits de Zenly pour 300 millions de dollars à Snapchat

Antoine Martin et Alexis Bonillo, les deux leaders de cette appli, ont vu la côte de leur bébé grimper très rapidement. Les deux hommes avaient déjà convaincu Benchmark Capital et Jerry Murdock l’année passée. Une stratégie très intelligente a été mise en place pour s’approcher de l’écosystème Tech américain. Zenly a donc mis les voiles pour San Francisco pour y installer ses bureaux. La société a quand même laissé ses ingénieurs à Paris. L’effet a été immédiat. Snapchat s’est donc emparé de l’application au futur radieux. La somme a connu beaucoup de rumeurs, mais on parlerait bien de 300 millions d’euros répartis en cash et en action sur Snapchat. Une somme exceptionnelle, qui représente un véritable succès pour les deux jeunes entrepreneurs français. Nul doute, que nous retrouvrons d’ici peu de temps de nouvelles fonctionnalités dans le réseau social d’Evan Spiegel.

