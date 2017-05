Siri et un iPhone 7 viennent à la rescousse de trois pêcheurs

Siri a encore sauvé la vie de ses utilisateurs. Cette fois, c’est au tour de trois pêcheurs d’être « secourus » par l’assistant vocal d’Apple lancé depuis un iPhone 7.

Le sauvetage a eu lieu samedi dernier près de Miami et plus précisément dans le village de Key Biscayne. Le bateau de ces pêcheurs commençait clairement à couler et c’est alors que l’un d’entre eux a demandé à Siri de contacter les secours depuis son iPhone 7.

Siri vient encore en aide à des utilisateurs

Après avoir permis à un enfant de 4 ans de sauver sa mère, Siri sauve des plaisanciers proches de la noyade. Ces pêcheurs se sont très rapidement trouvés dans une tempête plus que mouvementée et leur bateau n’a pas tenu longtemps. Par chance, ils ont eu le réflexe de mettre un gilet de sauvetage mais la situation n’était pas non plus confortable face à l’agitation de l’eau. L’un d’eux a sorti son iPhone 7 et a pu appeler le 911 grâce à Siri. Par chance, ce smartphone est certifié IP68 donc il résiste à l’eau et à la poussière mais l’écran tactile est vite devenu inutilisable. Heureusement, un hélicoptère des gardes-côtes les a vus et ils ont été emmenés dans un hôpital pour que leur état de santé soit vérifié.

Si vous comptez partir à la pêche sur un bateau alors que les conditions ne sont pas optimales, optez pour un smartphone certifié IP68 afin de pouvoir contacter les secours en cas d’accident.

Avez-vous déjà connu une telle situation ? Dites-le nous dans les commentaires !