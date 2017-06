Si vous précommandez le Wiko Wim chez Fnac, vous recevrez des écouteurs WiShake True Wireless et 80 euros de Loisirs Wonderbox

Le Wiko Wim est une phablette performante au rapport qualité/prix saisissant. Ce smartphone est disponible chez Fnac en précommande. Si vous choisissez de faire ça, vous aurez en cadeau les écouteurs Wishake True Wireless et 80 euros de Loisirs Wonderbox.

Pour un téléphone milieu de gamme, le Wiko Wim pourrait rivaliser avec certains mobiles haut de gamme. Il opte pour une robe sobre qui lui permet d’être discret mais une fois allumé, le Wim va attirer toutes les personnes autour de vous. Son écran AMOLED de 5.5 pouces a une définition de 1080 x 1920 pixels. Vous pourrez regarder vos contenus confortablement dans n’importe quelle condition.

Fluidité est le maître-mot de l’interface du Wiko Wim. Toutes les ressources nécessaires sont fournies par un Snapdragon 626 qui est accompagné par 4 Go de RAM. Ce mobile tourne sous Android Nougat. Vous pourrez ainsi accéder au Play Store pour télécharger des applications en tout genre ou des fonds d’écran. La mémoire interne de 64 Go est extensible via microSD.

Le double capteur dorsal de 13 millions de pixels est doté de la technologie Clear Sight pour vous permettre de mélanger les clichés réalisés par les capteurs. L’APN frontal compte, quant à lui, 16 mégapixels.

Grâce à sa batterie Li-Po de 3200 mAh, le Wiko Wim a une autonomie en communication de 46h et une autonomie en veille de 309h.

Si vous précommandez le Wiko Wim sur le site de la Fnac, vous aurez en cadeau les écouteurs sans fil WiShake True Wireless qui délivrent un son immersif. Vous aurez également le droit à 80 euros de Loisirs Wonderbox.

Le Wiko Wim est disponible en précommande sur le site de la Fnac

Vous pouvez dès maintenant précommander le Wiko Wim chez Fnac qui est affiché à 399 euros. La livraison est prévue à partir du 8 juillet 2017. L’offre de lancement avec les écouteurs et les 80 euros de Loisirs Wonderbox est valable jusqu’au 23 juillet 2017.

