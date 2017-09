Si ce blogueur peut s’acheter un iPhone X, c’est grâce aux internautes

Un jeune blogueur toulousain a pu s’offrir un iPhone X grâce à la solidarité des internautes. En effet, il a eu l’idée de lancer une cagnotte Leetchi.

L’iPhone X, avec son prix de 1159 €, n’est pas fait pour tout le monde. Pour se l’offrir, certaines personnes doivent puiser dans leurs économies, alors que d’autres optent pour des méthodes qui nécessitent de l’audace. Et c’est ce qu’a fait un jeune toulousain qui a lancé une cagnotte Leetchi dans le but de récolter la somme nécessaire pour acheter l’iPhone X. Une idée qui n’a pas échappé aux critiques, mais qui lui a permis de réunir en seulement 24 heures plus de 2000 €, soit une somme bien plus que le prix du smartphone.

Un message pour accompagner sa campagne iPhone X

Si notre jeune blogueur a réussi à réunir une telle somme pendant un si court laps de temps, c’est en grande partie en raison de ce message très émotif qui a accompagné sa campagne : « Comme vous le savez peut-être, je suis en plein divorce, en fait, non, on savait pas, un avocat coûte cher, je ne vous apprends rien. Quoi qu’il en soit, cet iPhone X est splendide, mais l’ambiance du moment ne me permet pas de craquer dessus. Je déteste demander de l’aide. Je vous embrasse fort. Très fort. Quoi qu’il en soit, cet iPhone X est annoncé, il est splendide, il contient presque tout ce que je pouvais espérer d’un téléphone. Je déteste demander de l’aide (…) Je dois vous avouer que lorsque j’ai vu des lecteurs proposer d’eux-mêmes de faire une cagnotte, et d’autres lecteurs répondre, j’ai été très ému ». Si pour certains, cette méthode montre à quel point les internautes peuvent s’entraider, pour d’autres, elle suscite de la consternation…

Qu’en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires !