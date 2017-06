Sharp : un smartphone borderless ressemblant à l’Essential PH-1 et au Xiaomi Mi Mix

Près de deux ans après la sortie de son dernier smartphone borderless, l’Aquos XX, Sharp compterait en proposer un autre. Des photos de ce téléphone viennent de fuiter sur Weibo.

Sharp est un célèbre fabricant japonais d’électronique qui n’a pas encore connu un succès retentissant avec ses smartphones que cela soit en Asie ou à l’international. Avec ce concept borderless, la firme pourrait être en mesure de concurrencer le Samsung Galaxy S8 sur ce terrain.

Sharp : un nouveau smartphone borderless ou seulement un concept ?

On remarque d’emblée que le design de ce téléphone est une fusion entre le Xiaomi Mi Mix et l’Essential PH-1 donc Sharp ne s’est pas trop cassé la tête. Il reste tout de même très séduisant. On constate aussi qu’il n’y a vraiment aucune bordure, que cela soit sur les côtés ou sur les parties supérieure et inférieure du flagship. Un produit fini ? Cela est peu probable.

Penchons-nous maintenant sur la face arrière de ce téléphone. On note la présence d’un double capteur photo positionné à la verticale. C’est la mode et ce concept n’y échappe pas. S’il s’agit d’un futur smartphone de Sharp, cela permettrait sans doute au constructeur de trouver une solide place sur le marché. Bien entendu, il faut que la configuration technique suive. La société japonaise était censée annoncer un smartphone en Chine le mois dernier mais toujours rien. Cependant, la réactivation de son compte Weibo nous laisse penser que l’on verra prochainement de nouveaux produits estampillés Sharp pour le marché chinois.

Serait-ce le successeur du Sharp Aquos XX ? Que pensez-vous du look de ce téléphone ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, nous les lirons tous attentivement !