SFR lance deux nouveaux forfaits : Série limitée Musique 10Go à 24.99 euros et Série limitée gigas illimités à 49.99 euros

SFR enrichit son catalogue de forfaits avec la Série limitée Musique 10Go à 24.99 euros et la Série limitée gigas illimités à 49.99 euros. Ces deux abonnements vont en séduire plus d’un !

De nouvelles offres avantageuses à bas prix débarquent sur SFR. C’est encore l’occasion de faire de très bonnes affaires ! Peu importe le type de consommateurs que vous êtes, vous trouverez votre bonheur.

Forfait SFR Série limitée Musique 10Go : pour avoir accès à des millions de titres de musique en illimité

Cet abonnement à 24.99 euros par mois (19.99 euros pour les clients box) propose les appels, les SMS et les MMS en illimité vers la France et les DOM. Vous pourrez aussi appeler et textoter depuis l’Union européenne et les DOM toute l’année. La Série limitée Musique de SFR vous permettra de passer du temps sur Internet puisqu’elle inclut 10 Go de data (également utilisable depuis l’Union européenne et les DOM). Vous aurez accès à des tonnes de morceaux via Napster et vous pourrez écouter vos titres préférés à tout moment. Cette Série limitée vous donne aussi un accès à SFR Presse. Plus de 80 titres de presse y sont recensés. Ce forfait est sans engagement donc vous aurez possibilité de changer d’offre ou quitter cet opérateur pour un autre quand vous voudrez.

Forfait SFR Série limitée Gigas illimités : pour surfer confortablement sur Internet

À 49.99 euros par mois (39.99 euros par mois pour les clients box), cet abonnement est le must pour ceux qui passent un temps fou sur Internet. Vous pourrez rester sur les réseaux sociaux pendant des heures sans compter : c’est illimité ! Les appels et les SMS/MMS le sont aussi et vous pourrez utiliser votre forfait toute l’année dans les zones suivantes : Union européenne et DOM. Pendant 35j/an, vous aurez aussi la possibilité de l’utiliser aux États-Unis, en Suisse et en Andorre. Cet abonnement inclut au choix beIN Sports ou un extra (SFR PLAY, Napster, L’Équipe, iCoyote SFR Jeux). Vous aurez également accès à SFR SPORTS, SFR PRESSE et SFR NEWS. À noter qu’il s’agit aussi d’un abonnement sans engagement.

Pour profiter de l’une de ces offres, cliquez ici.

Vous voulez des renseignements ? Posez toutes vos questions dans les commentaires, nous reviendrons rapidement vers vous.