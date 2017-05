Selon le biographe de Steve Jobs, Apple n’innove plus autant

Apple était, selon l’analyse de Walter Isaacson, biographe de Steve Jobs, une entreprise bien plus innovante auparavant. Ce proche confident du feu fondateur de la Pomme souligne notamment que l’entreprise serait à la traîne par rapport à ses concurrents directs comme Google ou Amazon.

On ne peut pas écrire un livre sur la carrière de Steve Jobs sans consacrer des chapitres entiers à son œuvre, Apple. C’est en tout cas ce qu’a fait Walter Isaacson, un des intimes de celui qui a inventé de son vivant les fameux keynotes. L’écrivain connaît très bien le fondateur de l’une des plus puissantes firmes américaines. Actuellement CEO d’Aspen Institute, Walter Isaacson, du vivant de Steve Jobs, a eu beaucoup d’occasions pour observer les activités d’Apple de l’intérieur. Si sa biographie fait un éloge sans bornes à l’égard de son ami défunt, il déplore que la Pomme n’ait plus l’aura qu’elle avait autrefois, notamment en termes d’innovation. Il ne faudrait pas prendre ce constat à la légère, étant donné que dans les faits, Apple n’a plus vraiment une réelle stature de leader dans le domaine du high-tech. En même temps, il faudrait considérer cette prise de position avec beaucoup de recul. En effet, Walter Isaacson ne considère pas que la concurrence est plus rude que jamais et surtout, que les jeunes pousses d’autrefois ont connu une ascension fulgurante ces dernières années.

Apple en retard dans le domaine des assistants virtuels ?

D’après Walter Isaacson, c’est particulièrement sur ce marché qu’Apple serait en régression. La Pomme, il est vrai, semble traîner des pieds par rapport à Google ou Amazon. D’autant que Siri ne fait pas le poids face à Google Home ou Amazon Echo. De manière implicite, les responsables d’Apple prennent d’ailleurs acte de cette situation. On sait notamment que le groupe travaille sur un nouvel assistant virtuel qui fonctionnerait sous Siri. Rien ne nous permet d’affirmer que cette nouvelle solution sera ou non présentée lors de la prochaine conférence WWDC. W. Isaacson met quand même de l’eau dans son vin et estime que cette régression n’affectera pas le prestige d’Apple. Il n’a pas tout à fait tort sur ce point.

Que pensez-vous de cet avis de W. Isaacson sur la capacité d’innovation d’Apple ?