SEGA Forever vous permettra de profiter gratuitement de tous vos jeux préférés SEGA sur mobile

Il y a environ une semaine, SEGA a envoyé des paquets étranges à certains journalistes, y compris une cassette. Celle-ci contenait les bandes sonores des anciens jeux SEGA. Certains des 512 journalistes qui avaient reçu les bandes, possédaient encore un appareil qui pouvait les jouer. Il y avait également des notes, qui accompagnaient les cassettes. Tout ceci a été effectué dans le but de teaser la collection Sega Forever. Qui permet de profiter gratuitement de tous les classiques de SEGA sur smartphone.

La petite note qui accompagnait la cassette disait :

« Les cassettes ont changé de musique pour toujours. Nous sommes sur le point de faire de même avec les jeux rétro sur mobile.

De SEGA,

Avec amour. »

Comme sur l’image ci-dessous.

Sega Forever : vous serez en mesure de redécouvrir les classiques de SEGA sur smartphone

Évidemment, toute cette mise en scène signifiait que SEGA envisageait d’amener certains de ses jeux rétro sur mobile. Et cela a maintenant été officiellement confirmé. SEGA apporte certains de ses classiques sur les plate-formes Android et iOS, sous le nom de collection SEGA Forever.

On s’attend à ce que la collection augmente progressivement, car SEGA a promis de lancer de nouveaux jeux toutes les deux semaines. Ce ne sera pas une réadaptation des succès classiques, mais « des émulations officielles et portables sorties directement de la console SEGA, chacune adaptée spécifiquement aux appareils mobiles tout en restant fidèle aux jeux d’origine ». Ces adaptations incluent des fonctionnalités ajoutées telles que les tableaux de classement, des sauvegardes sur le cloud ​​et d’autres fonctionnalités de base qui accompagnent les jeux mobiles.

Tous les jeux de la collection SEGA Forever seront gratuits. En contrepartie de leur gratuité, les titres embarqueront des publicités. Mais pour les utilisateurs qui préfèrent une expérience sans annonces, un paiement unique par jeu sera disponible.

Comme vous l’aurez constaté, SEGA Forever est une célébration de la nostalgie. Il s’agit de permettre aux fans de se reconnecter avec les expériences passées et de les partager avec la famille et les amis d’une manière accessible et pratique », explique Mike Evans,

La collection débute officiellement avec six jeux, tous disponibles gratuitement sur Google Play et iOS App Store. Les jeux en question sont Sonic The Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone, Kid Chameleon et Altered Beast et Sonic CD, devenu gratuit sur les terminaux iOS.

Que pensez-vous de cette collection ? Dites-le nous en commentaire.