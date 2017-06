Samsung Galaxy S8 vs iPhone 6S : quel est le mobile le plus rapide ?

La question paraît très simple, le Samsung Galaxy S8, dernière sortie du constructeur sud-coréen embarque une fiche technique beaucoup plus étoffée que celle de l’iPhone 6s sorti 2 ans auparavant. Cependant, à la surprise générale, c’est bel est bien le mobile Apple qui l’emporte. Vidéo à l’appui.

C’est un match qui ne devrait pas avoir lieu d’être. L’iPhone 6s vieux de 2 ans face au Samsung Galaxy S8 fraîchement sorti en avril 2017. Une chaîne YouTube nommée « PhoneBuff », a décidé de lancer un test de rapidité entre ces deux smartphones. Le premier exercice consistait à fermer et à ouvrir plusieurs applications à la suite. Le second consistait à faire de même avec les applications déjà ouvertes en arrière-plan. L’iPhone 6s est sorti vainqueur de ces deux duels de manière surprenante.

Le système d’exploitation de l’iPhone 6S est plus rapide que celui du Samsung Galaxy S8

Lors du premier test, l’iPhone 6s termine 14 secondes avant le Samsung Galaxy S8 et le second voit le téléphone du géant américain à nouveau l’emporter de 7 secondes. Lorsqu’on compare les fiches techniques de ces deux smartphones, l’avantage est clairement au Samsung. Avec les 4 Go de RAM et le processeur extrêmement performant du produit coréen, il est censé même être l’un des mobiles les plus rapides du moment alors que le 6S n’est doté que d’une RAM de 2 Go. A quoi est donc due cette défaite ? Tout simplement a un système d’exploitation plus rapide pour le mobile Apple. En effet, IOS serait beaucoup mieux optimisé qu’Android. Décidément, après le piratage du scanner d’iris du Galaxy S8 et ce test de vitesse, Samsung ne voit pas la vie en rose ces dernières semaines.

Que pensez-vous de ce test de vitesse ? Donnez votre avis dans les commentaires !