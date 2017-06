Le Samsung Galaxy S8 continue de battre les records en Corée, les ventes dépassent 1,3 million

Samsung a réussi à vendre plus de 1,3 million d’unités de son duo phare pour 2017 sur son propre terrain. Le média The Investor rapporte que les Samsung Galaxy S8 et S8 + ont battu tous les records de ventes en Corée du Sud. La marque coréenne poursuit ainsi son élan qui avait débuté lors de son lancement.

On estime qu’entre 11 000 et 12 000 unités des deux modèles sont vendues quotidiennement. Un exploit qu’aucun autre smartphone haut de gamme n’a réussi à réaliser en Corée du Sud. Ces excellents résultats ont également fait grimper le prix de l’action de Samsung Electronics. Celui-ci a réussi à atteindre lundi un sommet historique de 2 123 $.

Le Samsung Galaxy S8 rencontre un franc succès en Corée du Sud

Bien que personne ne puisse remettre en question les chiffres que Samsung a réalisés jusqu’ici en Corée, les choses pourraient être un peu différentes à l’échelle internationale. Le mois dernier, les estimations des ventes mondiales se sont élevées à environ 5 millions, ce qui est inférieur aux 7 à 9 millions atteints par les Galaxy S7 et S7 Edge pour la même période en 2016.

Cependant, il reste encore assez de temps avant la fin de l’année, et le géant technologique basé à Séoul n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers. Dans le but de maintenir l’élan des ventes, Samsung dévoilerait plus d’options de couleurs pour le dernier duo Galaxy S.

En outre, les Galaxy Note 7 reconditionnés et le Galaxy Note 8 pourraient eux aussi débarquer au cours des prochains mois. Ce qui va ce qui va sûrement mettre l’entreprise dans une situation financière favorable avant la nouvelle couverture des modèles iPhone en septembre.

Que pensez-vous des résultats de Samsung ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.