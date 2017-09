Le Samsung Galaxy S7 est le smartphone le plus utilisé sur la fin de l’année 2017

Les analystes révèlent que le Samsung Galaxy S7 est actuellement le smartphone le plus utilisé au monde. On vous en dit plus !

C’est DeviceAtlas qui dévoile aujourd’hui plusieurs chiffres concernant l’industrie des smartphones. En se basant sur des informations collectées sur des milliers de sites, la firme dévoile que le smartphone le plus utilisé du deuxième trimestre de 2017 est le Samsung Galaxy S7. Le processeur du smartphone en serait la cause, le Snapdragon 410 est un processeur puissant, qui semble séduire le public. Il s’avère que les processeurs Qualcomm sont les leaders dans leur domaine et ce, dans presque tous les pays du monde. Le seul pays qui fait figure d’exception est le Nigeria, où les smartphones sont principalement équipés de processeurs MediaTek. On a pu voir récemment que le Galaxy J3 (2016) était le smartphone favori des Français et il semble qu’Android occupe 80% de la part de marché des smartphones sur notre territoire, un beau score.

Le Samsung Galaxy S7, un smartphone avec une belle fiche technique

Le Samsung Galaxy S7 semble contenir les composants préférés des terriens. Tout comme le processeur, ses autres caractéristiques vous séduisent. Le smartphone est muni d’un écran tactile de 5.1 pouces, accompagné d’une résolution de 2560 x 1440 pixels. Il propose un processeur Snapdragon 410, muni de 8 cœurs et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Le smartphone offre donc d’excellentes performances à l’utilisateur. Il est fourni avec un capteur principal de 12 mégapixels, d’une caméra frontale de 5 mégapixels et d’une capacité de stockage de 32 Go minimum. Le smartphone savait déjà proposer une puissance nouvelle lors de sa sortie et il semble toujours être le favori des utilisateurs. C’est un smartphone qui risque de durer, bonne nouvelle, si vous n’avez pas envie de changer votre appareil tous les ans !

