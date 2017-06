Samsung Galaxy Note FE : 620 dollars pour la version reconditionnée du Note 7

Il y a quelques semaines, nous avions relayé une rumeur selon laquelle le Galaxy Note 7 Reconditionné (baptisé finalement Samsung Galaxy Note FE) pourrait être vendu deux fois moins cher que l’original. Eh bien, il serait en réalité commercialisé à 620 dollars.

Le Samsung Galaxy Note 7 n’a pas connu le succès escompté. La faute à des problèmes de surchauffe mais pas que, puisque certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de voir leur téléphone exploser. À son lancement, le Note 7 était vendu à 859 euros, donc à un prix particulièrement élevé. Quand nous avions appris qu’un modèle reconditionné allait faire son apparition, nous avions pensé qu’il allait être proposé à un prix beaucoup moins élevé. Apparemment, ce ne sera pas le cas.

Samsung Galaxy Note FE : 30% moins cher mais tout de même !

Après quelques fuites, SamMobile mentionne un prix proche des 620 dollars. À titre de comparaison, c’est un peu le même tarif que celui du LG G6, du HTC U Ultra ou encore du Huawei Mate 9. À ce prix, peut-il séduire des consommateurs ? On penche vers le non. Mise à part une batterie plus petite (3200 mAh contre 3500 mAh), le Samsung Galaxy Note FE aura les mêmes caractéristiques que le Galaxy Note 7 à savoir : un écran de 5.7 pouces, un processeur Exynos 8890 et une mémoire vive de 4 Go.

Rappelons que le Galaxy Note 7 reconditionné ne sera pas vendu en France. On connaîtra la date de sortie dans les pays concernés dans peu de temps mais la Corée du Nord sera le premier pays qui verra arriver le Samsung Galaxy Note FE.

