Le Samsung Galaxy Note 8 pourrait être annoncé en fin août, avant l’iPhone 8

Au moment où Samsung a dévoilé son Galaxy S8 et son modèle plus grand, le Galaxy S8 +, les rumeurs sur son prochain flagship phare ont commencé à s’activer. La plupart des rapports prétendent que le Galaxy Note 8 viendra avec une configuration à double capteur photo, et un grand écran de 6,3 pouces en façade. Selon les dernières rumeurs, il se pourrait que le Galaxy Note 8 puisse débarquer d’ici fin août, soit avant l’iPhone 8 d’Apple.

Cependant, si le Samsung Galaxy Note 8 présente effectivement un affichage de 6,3 pouces, et conserve le rapport d’aspect 9: 18.5, introduit avec les flagships actuels de Samsung. Il n’y aura pas beaucoup de points qui le différencieront du Samsung Galaxy S8 +. Samsung pourrait avoir à dévoiler beaucoup de fonctionnalités supplémentaires pour rendre pertinente la sortie de ce Galaxy Note 8. En particulier en considérant le fait que l’appareil est censé venir avec le même type d’affichage Infinity que les Galaxy S8 et S8+.

Le Samsung Galaxy Note 8 débarquerait finalement en fin août ?

Nous pouvons supposer en toute sécurité que la firme Samsung sait ce qu’elle fait. Surtout en considérant que, selon les dernières rumeurs, elle prévoit dévoiler son nouveau Galaxy Note 8 en fin août. Cela mettra son annonce en avance sur celle du nouvel iPhone 8, qui devrait donner à Samsung un avantage dans la course contre son principal concurrent. Un iPhone 8, qui est lui aussi sujet à bien des rumeurs, au sujet de son apparence et son design, ainsi que sa date de sortie.

Habituellement, Samsung annonce ses nouveaux Note à l’IFA, l’une des plus grandes expositions dédiées à l’électronique grand public. Cette année, le spectacle débutera le 1er septembre, donc il est fort probable que le géant de la technologie sud-coréenne dévoile officiellement son Galaxy Note 8 un jour ou deux avant et offre ainsi aux consommateurs une expérience pratique à l’IFA. Seul le temps nous indiquera si cette nouvelle rumeur est vraie, mais cela semble plausible.

