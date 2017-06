Samsung Galaxy Note 8 : de nouvelles rumeurs sur son design ont vu le jour

Le Samsung Galaxy Note 8 devrait être la prochaine annonce du constructeur sud-coréen. De plus en plus de rumeurs viennent alimenter le web sur son futur design.

Apparemment, le Note 8 ne devrait pas se différencier du Galaxy S8 du moins au niveau du design. Depuis quelque temps, les informations font état d’une dalle étirée à la manière de la dernière sortie de Samsung. En effet, le succès du design du S8 aurait convaincu le constructeur de ne pas effectuer de gros changements sur ce point. Sur un premier visuel nous avions vu la présence d’un capteur d’iris à l’instar du Galaxy S8. Ce nouveau cliché vient confirmer leurs similitudes. Malgré l’absence de changement, le design du Galaxy Note 8 devrait quand même plaire. En effet, l’écran incurvé des deux côtés a été vu comme une véritable innovation technologique lors de sa sortie.

Un Samsung Galaxy Note 8 avec un écran étiré de 6,3 pouces ?

Une photo qui apparaît sur le réseau social chinois Weibo, représenterait le verre qui devrait protéger l’écran du Samsung Galaxy Note 8. Sur ce cliché, on aperçoit un verre à quelques différences près pareil que celui du S8+, avec des dimensions légèrement plus grandes. En effet, la future sortie de Samsung devrait comporter un écran Infinity Display de 6,3 pouces.

Ne minimisons pas les performances, cette dalle devrait tout de même être exceptionnelle. Reste à savoir si la nouvelle se confirme. Avec un capteur d’iris et un écran de 6,3 pouces incurvé, on imagine tout de suite les autres caractéristiques de ce smartphone, qui devraient être elles aussi incroyables. Cependant, ne nous avançons pas trop vite. Nous sommes encore à des mois de l’annonce officielle, qui nous aidera certainement à y voir un peu plus clair sur l’apparence du nouveau bébé de Samsung.

Que pensez-vous de ces rumeurs ? Dites-le nous dans les commentaires.