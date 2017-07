Le Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition débarque enfin, et celui-ci supporte même Bixby

C’est officiel ! Le Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition (FE) sera bel et bien lancé le 7 juillet comme nous l’avons dit l’autre jour. Certains magasins ont même déjà débuté la phase des pré-commandes au prix de 700 000 KRW, soit 539 euros. Il se murmure que plus de 400 000 unités seront vendues en Corée du Sud afin que l’appareil ne vole pas la vedette au prochain Galaxy Note 8, qui sera bientôt lancé lui aussi.

La version reconditionnée du Galaxy Note 7 original est prévue pour le 7 juillet prochain en Corée du Sud. En plus de cela, les ventes à l’étranger sont envisagées. Les options de couleurs originales, Black Onyx, Blue Coral, Gold Platinum et Silver Titanium sont disponibles. Pour la modique somme de 700 000 KRW.

Samsung : le Galaxy Note 7 FE arrive le 7 juillet prochain

Le smartphone sera globalement identique à la version originale. Toutefois, il y a quelques petits changements par rapport au Samsung Galaxy Note 7 normal. La plus grande différence, c’est la batterie, qui a été la cause des explosions aléatoires qui ont obligé le géant sud-coréen à retirer la phablette du marché l’année dernière.

La nouvelle batterie du Galaxy Note 7 FE remis à neuf est de 3200 mAh, soit une réduction de 8,5 % par rapport à la batterie de 3500 mAh utilisée sur le modèle original. Grâce à cette nouvelle batterie, le téléphone est ainsi plus sécurisé. En outre, un logo Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition se trouve à l’arrière.

Le Galaxy Note 7 (FE) embarque un écran Super AMOLED de 5,7 pouces avec une résolution de 1440 x 2560 pixels. Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 821, celle-ci a remplacé la Snapdragon 820. Avec un processeur quad-core et le GPU Adreno 530. Le tout boosté par 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go.

Un capteur d’empreintes digitales est également présent. Ainsi qu’un scanner d’iris et la certification IP68, qui rend le téléphone résistant à l’eau et à la poussière. Le stylo S Pen est aussi inclus.

L’interface utilisateur du Galaxy Note 7 FE est identique à celle qui se trouve sur le Samsung Galaxy S8, ce qui signifie qu’il comprend une fonction « Always On » pour afficher l’heure et la date sur le flagship. Et alors qu’il n’y a pas de bouton Bixby dédié, Bixby peut quand même être trouvé sur l’appareil. Ce sont donc les principales nouveautés du smartphone du fabricant sud-coréen.

Que pensez-vous du Galaxy Note 7 FE ? Dites-le nous en commentaire.