Samsung Galaxy J5 Pro : la version professionnelle du Galaxy J5 (2017) aurait plus de RAM et de stockage

Le Samsung Galaxy J5 Pro a été présenté hier. Il s’agit d’une version améliorée et plus professionnelle du Samsung Galaxy J5 (2017). Celui-ci bénéficierait de caractéristiques supérieures au modèle original. Vous allez le découvrir en lisant cet article.

C’était peut-être le 4 juillet aux États-Unis, mais cela n’a pas empêché Samsung de faire son travail. Le constructeur sud-coréen a présenté son nouveau Samsung Galaxy J5 Pro. À première vue, il s’agit plus d’une version mise à jour du Galaxy J5 (2017) original. Cependant quelques changements sont à noter.

Samsung Galaxy J5 Pro : une fiche technique légèrement supérieure au Galaxy J5 (2017)

On se souvient que le Galaxy J5 (2017) embarquait 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Le Galaxy J5 Pro disposera d’une mémoire vive de 3 Go, ainsi qu’une capacité de stockage de 32 Go, pour stocker l’intégralité de vos fichiers. Les spécifications restantes sont exactement les mêmes. Le téléphone aura un port microSD afin d’accroître la capacité de stockage jusqu’à 256 Go.

Cela signifie que l’appareil comportera un écran Super AMOLED de 5,2 pouces avec une résolution 720 x 1280 FHD. Le SoC Exynos 7870 alimentera le flagship et sera cadencé à 1,6 GHz de fréquence sans oublier le GPU Mali-T830 MP2. Les caméras arrière et frontales auront toutes les deux une capacité de 13 mégapixels. En ce qui concerne l’autonomie, le smartphone sera doté d’une batterie de 3000 mAh. Le scanner d’empreintes digitales quant à lui, est intégré au bouton d’accueil, l’appareil tournera sous Android 7.0 est préinstallé.

Le Samsung Galaxy J5 Pro sera disponible en Thaïlande, au prix de 9 990 Thai Baht. Selon le dernier taux de change, cela équivaut à 259 euros environ. Nous ne savons pas encore si celui-ci va s’exporter ailleurs.

Que pensez-vous de ce Samsung Galaxy J5 Pro ? Dites-le nous en commentaire.