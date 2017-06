Samsung Galaxy C10 : un prix et une fiche technique mis en avant pour ce smartphone avec double capteur photo

De plus en plus de rumeurs circulent à propos du Samsung Galaxy C10, celui qui serait le premier téléphone du constructeur à avoir un double capteur photo. On parle d’un prix sous la barre des 500 euros et d’une configuration technique honorable.

Beaucoup se seraient trompés en pensant que le Samsung Galaxy Note 8 allait être le premier smartphone de la firme sud-coréenne à être doté d’un double capteur photo. Il s’agirait en réalité du Samsung Galaxy C10. D’après Asia Business Daily, ce téléphone serait actuellement en phase de test, ce qui signifie que son arrivée se fera dans très peu de temps. Voici un point sur les dernières rumeurs en date.

Samsung Galaxy C10 : un milieu de gamme plutôt convaincant

Le Samsung Galaxy C10 renouvellerait considérablement la gamme orientée milieu de gamme du fabricant sud-coréen grâce à son double capteur photo. Le flagship serait doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 660. Certains parlent également d’un processeur Exynos 7872. On peut penser que Samsung fera comme avec son Galaxy S8 (un Exynos 8895 pour les Européens et un Snapdragon 835 pour les autres marchés). Dans tous les cas, le SOC devrait être accompagné par 6 Go de RAM. Certaines rumeurs mettent en avant le fait qu’il y aura deux versions avec deux espaces de stockage différents : 64 Go ou 128 Go. Photos, vidéos ou encore jeux vidéo seraient affichés sur un écran Super AMOLED de 6 pouces (Full HD). Cette phablette embarquerait une batterie de 4000 mAh non amovible.

En plus de devenir le premier téléphone de Samsung à être équipé d’une double caméra à l’arrière, le Galaxy C10 serait aussi le premier milieu de gamme de la marque à disposer d’un bouton Bixby.

Maintenant le prix. La version de 64 Go du Samsung Galaxy C10 serait commercialisée en Chine à 515 dollars soit 456 euros. On espère que ce smartphone sera disponible en dehors du marché chinois !

En attendant des informations officielles, vous pouvez regarder un rendu généré par ordinateur du Galaxy C10.

Que pensez-vous de ces caractéristiques et de ce prix ? Dites-le nous dans les commentaires !