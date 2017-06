Les Samsung Galaxy Book, les tablettes 2-en-1 sous Windows 10 sont désormais disponibles en France

Samsung est parvenu à trouver l’équilibre parfait entre la puissance et la mobilité. Les Samsung Galaxy Book en sont la parfaite illustration. Ces tablettes 2-en-1 sous Windows 10 allient parfaitement ces deux facteurs qui sont devenus très importants pour les consommateurs. Les tablettes hybrides sont désormais disponibles en France.

Il existe deux formats différents. On distingue la tablette 2-en-1 au format 10,6 pouces. Ainsi que la tablette au format 12 pouces. Les tablettes tournent sous le système d’exploitation Windows 10 de Microsoft. Elles associent donc l’expérience Samsung à celle de Microsoft.

Samsung Galaxy Book : les tablettes débarquent en France

Les tablettes 2-en-1 sont maintenant disponibles en France dans les deux formats. Elles sont également équipées d’un S Pen. La particularité de celui-ci, c’est qu’il a été conçu comme un véritable stylo. Vous pourrez donc laisse parler votre créativité. Vous pourrez ainsi profiter des fonctionnalités phares d’un ordinateur portable digne de ce nom dans une tablette fine et légère sous Windows 10. Son processeur puissant lui permet d’être hyper fluide et d’éviter les bugs, latences et ralentissements en tous genres.

Les Samsung Galaxy Book débarquent avec un Book Cover Keyboard. Il s’agit d’une housse de protection équipée d’un clavier confortable et d’un large pavé tactile. Qui facilité ainsi les déplacements au quotidien. Vous serez toujours productif même en déplacements. Côté autonomie, Les Galaxy Book impressionnent par leur endurance de 10h30. De plus, elles se rechargent entièrement en à peine 3 heures.

Avec Samsung Flow, il sera possible de d’élargir son horizon en synchronisant sa tablette avec son smartphone Galaxy. De cette façon, il sera très facile de transférer des photos d’un appareil à l’autre, effectuer un partage de connexion ou encore répondre aux notifications de son téléphone sur l’écran de sa tablette. Elles sont déjà disponibles dans les magasins en France.

Que pensez-vous de ces Samsung Galaxy Book ? Dites-le nous en commentaire.