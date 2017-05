Samsung et Intel soutiennent (naturellement) Apple dans son procès contre Qualcomm

Depuis le début de l’année, Apple poursuit Qualcomm en Justice pour abus de position dominante. Ce bras de fer judiciaire n’est pas un cas isolé puisque d’autres entreprises se sentent lésées par le montant jugé excessif des droits de licence exigés par le fondeur américain, entre autres, Samsung et Intel.

Quand les concurrents directs d’Apple lui apportent leur soutien, on pense très vite à une « alliance de circonstances ». C’est tout à fait plausible dans la mesure où ce sont des intérêts communs qui sont défendus par les avocats de la Pomme devant la Justice américaine. L’abus de position dominante, ce reproche est très souvent fait à Qualcomm, grand fabricant de processeurs américain, depuis ces derniers mois. Si les précédentes poursuites judiciaires n’ont pas fait vaciller le fondeur américain, celles d’Apple pourraient avoir un autre dénouement. D’un autre côté, pour le cas précisé de la marque à la pomme, cette bataille est vitale pour l’avenir commercial du groupe. En effet, celui-ci estime que Qualcomm exige des droits de licence exubérants pour l’exploitation et la fourniture des modes 4G dont les iPhone et les iPad sont équipés.

Apple a des chances de l’emporter, mais les responsables ne s’emballent pas pour autant

Apple, jugeant que les royalties sont trop élevées, réclame 1 milliard de dollars de dommages-et-intérêts à Qualcomm. Mais le fabricant de processeurs rétorque sèchement et fait remarquer que ses modems sont des facteurs de succès pour les produits mobiles de la Pomme. La guerre est sans merci, et tous les moyens sont bons. Ainsi, Qualcomm a saisi la FTC (Federal Trade Commission) pour invalider la plainte d’Apple. La demande du fondeur a finalement été rejetée. Alors il va plus loin, et tente de freiner les ventes d’iPhone aux États-Unis dans le but de contraindre Apple à négocier un compris devant l’ITC (International Trade Commission). Sauf que cette fois, Qualcomm est en même temps poursuivi en Justice par deux autres entreprises, en l’occurrence Samsung et Intel.

Comme Apple, celles-ci espèrent que la sanction de la KFTC coréenne à l’égard du fondeur fasse écho dans cette affaire et par là, constitue une jurisprudence en termes d’abus de position dominante.

Pensez-vous que ces trois entreprises feront le poids face à Qualcomm ?