Samsung donne un Galaxy Note 8 à tous les passagers de cet avion !

Les passagers d’un vol domestique d’Iberia Airlines ont reçu un Galaxy Note 8 gratuitement. Il s’agit d’une opération promotionnelle conduite par Samsung. Une manière aussi pour la firme sud-coréenne de demander pardon après la mauvaise expérience du Galaxy Note 7.

La chance a souri aux 200 passagers du vol domestique d’Iberia Airlines IB 0513, reliant La Coruña à Madrid Barajas, en Espagne. En effet, Samsung leur a offert chacun un Galaxy Note 8 flambant neuf. Pour la firme asiatique, il s’agit à vrai dire d’une opération publicitaire. Certes, Samsung avait pour but de provoquer la joie de ces passagers, mais d’un autre côté, il s’agit aussi d’un geste pour prouver que la firme a tenu bon malgré le fiasco du Galaxy Note 7. « Chez Samsung, quand nous tombons, nous ne nous relevons pas seulement – nous apprenons à voler ! » c’est par le biais de ce tweet via son compte Twitter officiel que la firme a exprimé sa gratitude envers les consommateurs.

Galaxy Note 8 : une opération marketing qui a coûté plusieurs centaines de milliers d’euros

En France, le Samsung Galaxy Note 8 est proposé à 1009 euros. Sachant que la société a distribué 200 Note 8 à ces passagers d’Iberia Airlines, l’opération lui a donc coûté pas moins de 200 000 €. En tout cas, on ne peut que saluer cette initiative. Espérons que les victimes du fiasco du Note 7 pourront totalement oublier cet épisode désastreux. Pour votre information, en France, Samsung est la marque la plus prisée des consommateurs. Elle est d’ailleurs deux fois plus aimée que la Pomme. On souhaite alors vivement que le constructeur mène une opération semblable chez nous 🙂

Que pensez-vous de ce geste de Samsung ? N’hésitez pas à nous laisser votre commentaire !